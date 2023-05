Hogeschool van Amsterdam benoemt José Teunissen als lector Fashion Design and Identity

Het is José Teunissen die zich sinds 1 mei lector Fashion Design and Identity aan de Hogeschool van Amsterdam mag noemen. In deze rol benadert zij mode als ‘cultureel fenomeen’ en doet zij onderzoek naar hoe mode inclusiever kan worden, aldus het persbericht van de Hogeschool van Amsterdam.

In haar rol als bijzonder lector Fashion Design and Identity houdt Teunissen zich bezig met inclusiviteit in de mode en doet zij (internationaal) onderzoek naar innovaties voor duurzame mode. Daarnaast maakt Teunissen deel uit van het Hogeschool van Amsterdam-lectoraat Fashion Research & Technology, een onderzoeksgroep onder leiding van lector Troy Nachtigall.

Naast lector Fashion Design and Identity is Teunissen ook opleidingsmanager bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Daarom komen studenten, docenten en onderzoekers nog meer in aanraking met internationaal onderzoek rond digitalisering, fashion-tech, duurzaamheid en inclusiviteit, aldus het persbericht.

Teunissen is bekend als curator van diverse musea en tentoonstellingen, waaronder de Mode Biënnale in Arnhem, het Boijmans van Beuningen en Museum of the Image in Breda. Daarnaast was zij voor een lange tijd lector Fashion Design bij ArtEZ en werd zij later hoogleraar aan de University of the Arts in Londen. Teunissen is sinds maart directeur van het AMFI.