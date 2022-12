José Teunissen nieuwe opleidingsmanager modeschool AMFI

José Teunissen vervult per 1 maart de functie van opleidingsmanager bij modeschool AMFI (Amsterdam Fashion Institute), zo maakt de school bekend in een persbericht. Teunissen is op dit moment decaan van de School of Design and Technology aan het College of Fashion van de University of the Arts in Londen. Ze is tevens professor in Fashion Theory.

“Ik ben bijzonder verheugd over de komst van José Teunissen naar AMFI,” aldus decaan Frank Kresin van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, in het persbericht. AMFI is onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “Zij is een ervaren leider met een groot hart voor mode, studenten en medewerkers, die aan het roer stond van een prestigieus mode-instituut dat ze op een nieuwe koers heeft gezet. Daarnaast is ze een uitstekend onderzoeker die vanuit het lectoraat Fashion Research en Technology zal bijdragen aan het mode-onderzoek. Ik ben er dan ook van overtuigd dat AMFI onder haar bezielende leiding zal floreren en kijk ernaar uit om met haar samen te werken.”

“Het interessante aan AMFI is dat het een (inter)nationaal erkend mode-instituut is dat zich in de ‘voorhoede’ van het werkveld beweegt met een duidelijke focus op duurzaamheid en digitalisering,” aldus Teunissen in het persbericht. “Het lijkt me belangrijk dat AMFI die positie vasthoudt, vanuit een cultuur waarin divers talent en verschillende culturele achtergronden voorop staan, en een nadruk ligt op empathie en samenwerking in plaats van op competitie.”

In het persbericht is ook te lezen dat Teunissen bij de University of the Arts in Londen heeft ingezet voor het equality, diversity and inclusivity-beleid bij de school. Dit beleid is daar nu in alle lagen van de organisatie geïmplementeerd. AMFI kwam in 2021 negatief in het nieuws toen studenten in de media hun verhaal deden over de onveilige cultuur op de school. Dit beeld werd later door een onafhankelijk onderzoek naar de cultuur van de opleiding bevestigd.

Teunissen is niet de enige recente aanstelling die AMFI heeft gedaan. Zo werd journalist en mode professional Bregje Lampe recent aangesteld als het nieuwe hoofd van het Fashion and Branding programma binnen AMFI. Ze is al sinds 2020 bij de school betrokken als coach en lid van de examencommissie.