Hunkemöller benoemt Brian Grevy tot nieuwe CEO

De Nederlandse lingerieketen Hunkemöller laat vandaag in een persbericht weten dat Brian Grevy de nieuwe CEO en lid van de Raad van Bestuur wordt. Grevy neemt op 1 februari 2024 het stokje over van Philip Mountford, die het bedrijf na 15 jaar als CEO zal verlaten .

Grevy is geen onbekende in de internationale retailsector. Tot mei dit jaar was hij drie jaar bestuurslid bij Adidas. Daarvoor werkte hij twaalf jaar voor het Duitse sportmerk, tussen 2004 en 2016. Daarna werd hij CEO van Gant. Zijn expertise ligt op het gebied van merkmanagement, marketing en assortiment. Bij Adidas speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de "Own the Game"-merkstrategie in 2020, waar hij leiding gaf aan een 6.500-koppig team. Bij Gant heeft hij zowel fysieke winkels als e-commerce geleid. Grevy staat naast zijn professionele prestaties ook bekend om zijn “overtuigende leiderschapsstijl”, aldus het persbericht.

"Mijn focus zal liggen op het verder voortbouwen op de sterke punten die ons hebben gebracht waar we nu zijn, en deze dichter bij de consument brengen,” aldus Grevy over zijn toekomstige rol als CEO van Hunkemöller. Ook deelt hij zijn interesses. Te weten: het verbeteren van de klantervaring. "Het creëren en implementeren van een volledig geïntegreerde, servicegerichte consumentenervaring die de basis zal leggen om ons volgende hoofdstuk van groei succesvol af te ronden.”

Hunkemöller deelt dat Grevy “een unieke mix van inspirerend leiderschap, teamgerichtheid, sterke nederigheid, inlevingsvermogen en empathie" toevoegt aan het bedrijf.