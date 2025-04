Intersport Group benoemt nieuwe CEO

Intersport International Corporation GmbH (IIC) heeft Tom Foley benoemd tot de nieuwe Chief Executive Officer (CEO). Foley begint op 1 juli in zijn nieuwe functie bij het in Bern (Zwitserland) gevestigde bedrijf, zo maakte IIC donderdag bekend. De benoeming markeert een nieuw hoofdstuk voor de Intersport Group, aangezien het bedrijf zijn inzet voor strategische groei in samenwerking met zijn nationale bonden en merkpartners bevestigt.

De nieuwe IIC-chef brengt ervaring mee in de competitieve internationale markten en een diepgaand begrip van de sportmode-industrie, aldus het persbericht. Hij komt van de Franse sportwinkel Go Sport, waar hij als CEO een winkelketen en een netwerk van internationale franchiseondernemingen leidde. Daarvoor leidde hij de activiteiten voor het Midden-Oosten van het bedrijf en was hij actief voor de Franse sneakerketen Courir. Hij is ook de oprichter van de Independent Sports Retailers Alliance in Ierland, die hij leidde van september 2005 tot januari 2011.

Het is niet de eerste keer dat Foley voor Intersport werkt. Tot 2017 was hij zes jaar lang hoofd van de nationale bond voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Foley keert terug naar Intersport

“Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Intersport en de groep te leiden in deze volgende fase van transformatie en groei”, aldus Tom Foley. “Het zal een voorrecht zijn om voort te bouwen op de rijke en lange traditie van het ondersteunen en promoten van onze lokale ondernemers in de sector in onze verschillende internationale markten.”

In zijn nieuwe functie zal hij zich richten op het versterken van het wereldwijde netwerk van Intersport, het verhogen van de operationele efficiëntie en het verstevigen van de positie als “toonaangevende partner” voor zijn strategische merken, aldus het persbericht. Daarnaast zal hij zich inzetten voor de versnelde ontwikkeling van het bedrijfsmerk en de private labels, evenals voor het leiden van de wereldwijde transformatie van de Intersport Groep.

“De IIC-raad van bestuur is ervan overtuigd dat Toms visie, leiderschapskwaliteiten en zijn sterke, samenwerkende manier van denken de Intersport Groep nieuwe impulsen en innovaties zullen brengen”, aldus IIC-voorzitter Corinne Gensollen. “Dit markeert een belangrijke nieuwe fase in de strategische groei van Intersport, aangezien we nauw samenwerken met onze partners en nationale bonden om onze klanten in 42 verschillende markten een echte meerwaarde te blijven bieden.”

De benoeming van de nieuwe CEO volgt op de bekendmaking van de resultaten voor het boekjaar 2024, dat ICC ondanks moeilijke omstandigheden met een omzetstijging heeft afgesloten. De wereldwijde omnichannel-inkomsten bereikten een hoogte van 14 miljard euro, waarmee het niveau van het voorgaande jaar met 2,1 procent werd overtroffen. ICC had eind 2024 5.464 winkels in 42 landen.