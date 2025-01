Iris van Herpen zal voortaan één keer per jaar te zien zijn op Paris Haute Couture Fashion Week

Iris van Herpen, een van de belangrijkste hedendaagse haute couture ontwerpers, laat in een interview met WWD weten officieel buiten de agenda van de modeweken te treden en haar werk voortaan slechts één keer per jaar te tonen in plaats van twee. Deze beslissing stelt haar in staat meer tijd te besteden aan onderzoek en ontwikkeling, waarmee ze zich verder richt op innovatieve en duurzame stoffen. Dit verklaart haar afwezigheid op het officiële schema van de volgende Paris Haute Couture Week, die gepland staat van 27 tot 30 januari 2025.

Summary Iris van Herpen verlaat het reguliere schema van de Paris Haute Couture Fashion Week en toont haar werk voortaan slechts één keer per jaar.

Deze beslissing geeft haar meer tijd voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve en duurzame materialen, zoals 4D-printtechnieken.

Door deze verandering kan Van Herpen de kwaliteit van haar collecties verbeteren, meer op maat gemaakte stukken creëren en de ecologische impact van haar werk verminderen.

Van Herpen, die bekend staat om haar baanbrekende ontwerpen en samenwerkingen met wetenschappers en kunstenaars, wil dieper ingaan op technologische experimenten zoals 4D-printen. “Het duurt makkelijk drie maanden om een couture look te maken. Dan blijft er dus maar weinig tijd over voor onze samenwerkingen buiten de mode, zoals wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling en de ontwikkeling van materialen. Dat zijn lange processen,” legt ze uit in het interview met WWD.

Door de shows naar één keer per jaar te verschuiven, krijgt Van Herpen meer ruimte om samen te werken, op maat gemaakte stukken voor klanten te creëren en tegelijkertijd de ecologische impact van haar werk te verminderen. Ze onderstreept dat deze verandering maakt het ook mogelijk om de kwaliteit van haar collecties verder te verbeteren, met meer focus op duurzaamheid en technologische vooruitgang in de mode-industrie.

Paris Haute Couture Fashion Week vindt twee keer per jaar in de Franse hoofdstad plaats, in januari en juli.