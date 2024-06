Nederlandse Iris van Herpen ontvangt Franse onderscheiding

Tijdens de Paris Haute Couture Week is ontwerpster Iris van Herpen uitgeroepen tot Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (Frans voor "Ridder in de Orde van Kunsten en Letteren"). De ontwerpster ontving de prijs tijdens de Paris Haute Couture Week, waar ze haar Fall 2024 Couture-collectie tentoonstelde, meldt WWD op Instagram.

"Ik ben erg vereerd, het is een heel emotioneel moment," vertelde ze aan WWD nadat ze de onderscheiding in ontvangst had genomen. De prijs wordt gegeven aan mensen die belangrijke bijdragen leveren aan de kunst en literatuur in Frankrijk en de rest van de wereld.

De Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen begon haar eigen label in 2007 na haar afstuderen aan de modeacademie ArtEZ. In 2010 toonde ze haar eerste 3D-geprinte ontwerp tijdens Amsterdam Fashion Week, een techniek waar ze later bekend om zou worden. Sindsdien heeft ze haar collecties getoond tijdens de Paris Haute Couture Week en heeft ze een reeks prijzen op haar naam staan. Naast haar vooruitstrevende technieken is er een rode draad van inspiratie uit de natuur en architectuur terug te zien in haar werk.