Jack Wolfskin CEO Matthew Jung stapt op

Jack Wolfskin moet verder zonder CEO Matthew Jung. Hij verlaat de outdoor-uitrustingspecialist na drieënhalf jaar, waarvan anderhalf jaar als algemeen directeur (CEO). Jack Wolfskin bevestigde dit desgevraagd aan FashionUnited. De voormalige CEO vertrekt op eigen verzoek om zich te richten op nieuwe carrièremogelijkheden buiten het bedrijf.

Het vertrek van Jung valt samen met de overname van Jack Wolfskin door het Chinese sportartikelenconcern Anta Sports Products Limited. De overname, die al in april werd aangekondigd, is maandag afgerond, zo blijkt uit een bericht van het nieuwe moederbedrijf. Jack Wolfskin, voorheen onderdeel van de Amerikaanse Topgolf Callaway Brands Corp., is nu een indirecte, volledige dochteronderneming van de groep.

Jung nam de CEO-positie in januari 2024 over. Daarvoor was hij al werkzaam als General Manager China voor het bedrijf. Hij kwam in 2022 bij Jack Wolfskin – na een sabbatical, volgens zijn profiel op LinkedIn. Eerder bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij de Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike, meest recent als General Manager van het schoenenmerk Converse in Azië.

De opvolging voor de CEO-positie wordt binnenkort bekendgemaakt. Tot die tijd zorgt het huidige managementteam voor een soepele bedrijfsvoering. Volgens het bericht zijn er met de wisseling van de wacht geen verdere structurele veranderingen binnen het bedrijf gemoeid.