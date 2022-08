Japanse couturier Hanae Mori (96) overleden

Japanse couturier Hanae Mori is op 96-jarige leeftijd overleden, zo melden diverse media waaronder The New York Times. Mori stond bekend om haar damesmode voor werkende vrouwen, aldus het merk op de eigen website.

Mori opende in 1951 haar eigen studio. Destijds maakte ze veel kostuums voor Japanse films. In 1965 toonde ze voor het eerst haar werk in een show in New York, waar haar stijl 'oost ontmoet west' werd gedoopt. Later opende ze ook een eigen boetiek op de bekende Avenue Montaigne in Parijs. Daarbij was ze een lid van de Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

In haar leven heeft ze ook veel prijzen in ontvangst mogen nemen. Zo ontving ze in 1996 de Japanse 'Order van Cultuur'. Zij was de eerste ontvanger van deze eer. Daarnaast werd ze geëerd in Frankrijk met de titel Officier de la Légion d'Honneur.

Eerder deze maand moest de wereld ook al afscheid nemen van een andere grote Japanse ontwerper: Issey Miyake. Miyake overleed op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker.