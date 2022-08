Modeontwerper Issey Miyake op 84-jarige leeftijd overleden

De wereldberoemde ontwerper Issey Miyake is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de Issey Miyake Group per e-mail aan FashionUnited. Miyake overleed in een ziekenhuis in Tokyo aan de gevolgen van leverkanker.

Miyake werd geboren in de Japanse stad Hiroshima. Hij studeerde mode in Parijs, waar hij vervolgens werkte met onder meer Guy Laroche en Hubert de Givenchy, en verbleef nog een tijd in New York alvorens terug te keren naar Japan om zijn eigen label te starten, Miyake Design Studio. Vanaf de jaren zeventig showde hij, als een van de eerste Japanse ontwerpers, zijn eigen collecties op de Europese catwalks. Dat was nog voordat zijn landgenoten Yohji Yamamoto en Rei Kawakubo er hun grootse debuut zouden maken.

Foto: Masahiro Sugimoto /Yomiuri /The Yomiuri Shimbun via AFP

Traditie en technisch vernuft

In zijn eigen collecties verweefde Miyake aspecten van Japanse en Europese mode: vormen, materialen en technieken, maar ook principes, zoals de Japanse notie van een universele maat. Miyake stond daarnaast bekend om zijn technische vernuft. In de jaren tachtig maakte Miyake furore met zijn methode voor het plisseren van stof, die daardoor soepel en veerkrachtig om het lichaam viel en toch makkelijk te onderhouden was. Ook zijn innovatieve breisels maakten indruk.

Naast zijn eigen hoofdlijn werden door de jaren heen veel verschillende sublijnen opgezet onder Miyake's naam, zoals Pleats Please Issey Miyake en A-POC. Ook kwamen er Miyake-parfums, waarvan L'eau d'Issey een klassieker werd. In de jaren negentig deed Miyake het ontwerp van zijn toenmalige collecties over aan Naoki Takizawa om zich meer te kunnen richten op onderzoek.

Op verzoek van Miyake zelf komt er geen begrafenis of herdenkingsdienst, zo laat de woordvoerder van de Issey Miyake Group weten.