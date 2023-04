JD Sports Fashion Plc benoemt nieuwe niet-uitvoerende bestuurders

Angela Luger en Darren Shapland mogen zich de nieuwe niet-uitvoerende bestuurders van JD Sports Fashion Plc noemen, dat maakt het bedrijf dinsdag bekend in een persbericht. Beiden treden in dienst per 1 juni.

Luger treedt toe tot de Remuneratiecommissie en Shapland wordt onderdeel van de Audit- en Risicocommissie.

Luger brengt een schat aan ervaring in de retail en als niet-uitvoerend bestuurder mee”, schrijft het bedrijf. “Luger is onlangs benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van Jet2 Plc en treedt momenteel op als niet-uitvoerend bestuurder van New Look Retailers Ltd, Portmeirion Group Plc en SCS Group Plc.” Daarvoor bekleedde zij diverse functies bij Cadbury's, Coca Cola en Asda en was zij managing director bij Debenhams en CEO bij The Original Factory Shop en N Brown Group Plc.

Shapland heeft de afgelopen 35 jaar uitgebreide ervaring opgedaan in de retail en in consumentenbedrijven, zowel als uitvoerend als niet-uitvoerend bestuurder. Shapland is op dit moment voorzitter van Topps Tiles Plc en voorzitter en directeur van een aantal particuliere bedrijven. Op zijn curriculum vitae staan functies als CEO van Carpetright en CFO bij een aantal grote retailers, waaronder J Sainsbury Plc, Carpetright Plc en Superdrug.