JD Sports roept managing director-functie in het leven

JD Sports benoemt Michael Armstrong als de eerste wereldwijde managing director, zo maakt het bedrijf bekend volgens FashionNetwork. De nieuwe functie wordt in het leven geroepen om toezicht te kunnen houden op de snelle groei van het merk JD.

Armstrong is een JD-veteraan en stapte het bedrijf binnen in 1995 als verkoopmedewerker, waarna hij diverse belangrijke functies binnen het bedrijf bekleedde. In 2014 werd hij directeur van de inkoopafdeling, wat betekent dat hij toezicht houdt op de modemerken die het bedrijf bezit, zoals Size?.

In zijn nieuwe rol als managing director rapporteert Armstrong rechtstreeks aan Régis Schultz, de huidige CEO, en is hij verantwoordelijk voor de strategische richting van het merk JD, zijn activiteiten en zijn personeel terwijl hij het bedrijf verder ontwikkelt en laat groeien.