Jil Sander: Wie is de nieuwe creatief directeur Simone Bellotti?

Renzo Rosso, de oprichter van Diesel en de OTB-groep, heeft Simone Bellotti aangesteld als de nieuwe creatief directeur van Jil Sander. Rosso lijkt hierbij te vertrouwen op een soort zesde zintuig, dat hem in het verleden al leidde naar de succesvolle aanstellingen van John Galliano bij Maison Margiela, Francesco Risso bij Marni en Glenn Martens bij Diesel en later bij Margiela. Als ondernemer met een creatieve geest en een zakelijk instinct heeft Rosso door de jaren heen zijn reputatie als talentenscout hoog weten te houden. Maar wie is nu eigenlijk dit nieuwe talent dat door het Rosso-bedrijf, sinds 2021 eigenaar van Jil Sander, is binnengehaald op het OTB-hoofdkantoor in Breganze (in de provincie Vicenza)?

Simone Bellotti is geboren in 1978, komt oorspronkelijk uit Giussano in de provincie Monza en is opgegroeid in Milaan. Al vroeg in zijn carrière toonde hij een openheid voor experimenten en leerde hij de kneepjes van het vak op plekken waar de moderevolutie plaatsvond, namelijk in België. In 2001 begon Bellotti als assistent-ontwerper voor de damescollecties bij A.F. Vandervorst in Antwerpen. Een jaar later stapte hij over naar Gianfranco Ferré, waar hij drie jaar als ontwerper voor herenmode werkte.

Jil Sander FW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In september 2005 begon Bellotti bij Bottega Veneta, maar in april 2006 maakte hij al de overstap naar Dolce & Gabbana, waar hij de functie van hoofd herenmodeontwerp op zich nam. Ook daar bleef hij niet lang, want begin 2007 ging hij aan de slag bij het Florentijnse merk Gucci, waar hij bijna 16 jaar werkte, tot hij in 2023 overstapte naar Bally.

Bellotti debuteert in september 2023 als creatief directeur van Bally

Tijdens de modeweek van Milaan in september 2023 maakte Bellotti zijn debuut als creatief directeur van Bally. Het was ook het debuut van Sabato De Sarno bij Gucci en Peter Hawkings' eerste collectie voor Tom Ford.

Nog geen twee jaar later staat de ontwerper met zijn doordringende blik, ingetogen stijl en vriendelijke glimlach klaar om de creatieve leiding van Jil Sander over te nemen. Hij volgt Lucie en Luke Meier op, die sinds 2017 aan het roer stonden. Het duo presenteerde de herfst/wintercollectie van 2025 tijdens de recente modeweek van Milaan.

Simone Bellotti, de nieuwe creatief directeur van Jil Sander Credits: Olivier Kervern / Jil Sander

Om erachter te komen hoe en op welke manier Bellotti de stijlkenmerken van het merk, dat in 1968 door Jil Sander werd opgericht, zal interpreteren, moeten we wachten tot de lente/zomer-editie van 2026 over enkele maanden. Het is echter geen geheim dat de passie voor onderzoek de drijvende kracht is achter de visie van de Lombardische ontwerper, die inspiratie put uit kunst, fotografie en muziek.

Bellotti liet in een reactie weten dat het voor hem "een ongelooflijke eer is om bij Jil Sander te komen werken, een modehuis met een rijke traditie dat met zijn unieke benadering en sterke identiteit een nieuwe esthetiek heeft gecreëerd en altijd een belangrijke invloed heeft gehad op de designwereld".

De ontwerper is niet de enige die zijn eerste stappen binnen het modehuis zet. Hij zal worden bijgestaan door Serge Brunschwig, de nieuwe algemeen directeur van Jil Sander en Chief Strategy Officer van de OTB Group, die op 5 februari in functie is getreden.