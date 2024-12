'Joseph Altuzarra wordt CEO van zijn eigen merk'

Het Amerikaanse luxemerk Altuzarra benoemt oprichter Joseph Altuzarra tot CEO, waarmee hij de leiding over zijn eigen merk weer op zich neemt. Dit meldt Business of Fashion. Altuzarra volgt Shira Sue Carmi op, die de functie na vijf jaar op 31 december verlaat. In zijn nieuwe rol zal Altuzarra samenwerken met Marta Lastra, die onlangs werd gepromoveerd van operationeel directeur naar voorzitter.

Samenvatting Joseph Altuzarra keert terug als CEO van zijn gelijknamige merk.

Marta Lastra krijgt meer verantwoordelijkheid voor productstrategie en marketing.

Investering van P180 versnelt de groei van Altuzarra's digitale strategie.

“Het merk is sterk gegroeid, en ik ben enthousiast om deze groei als CEO verder te leiden, in nauwe samenwerking met Marta,” zegt Joseph Altuzarra. Lastra krijgt meer invloed over de dagelijkse operaties, waaronder het leiden van de productstrategie, distributie en marketing van het merk, waardoor Altuzarra zich kan concentreren op het creatieve aspect en de wereldwijde uitbreiding van het merk.

Het nieuws komt nadat Altuzarra de Amerikaanse investeringsmaatschappij P180 verwelkomde als investeringspartner. P180, opgericht door Brendan Hoffman (voormalig CEO van Neiman Marcus) en Christine Hunsicker (oprichter van CaaStle) is een B2B-dienst voor digitale mode. De investering richt zich op het versnellen van de winstgevendheid van Altuzarra’s e-commerceactiviteiten, met de bedoeling de digitale strategie verder te versterken. Inmiddels is de nieuwe ‘lenen’-optie al beschikbaar op de website van Altuzarra.