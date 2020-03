Joshua Schulman, CEO van Coach, stapt op

Een nieuwe wisseling van de wacht bij Tapestry Inc (voorheen Coach Inc). De modegroep, moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, kondigt in een persbericht aan dat Joshua Schulman, CEO van Coach, het merk “na een transitiefase” zal verlaten. Hij wordt voorlopig vervangen door de huidige CEO en bestuursvoorzitter van Tapestry, Jide Zeitlin. In het persbericht wordt ook bevestigd dat Zeitlin voor ten minste drie jaar de posities van CEO en bestuursvoorzitter bij Tapestry zal blijven bekleden.

In het persbericht bedankt Zeitlin Schulman voor zijn leiderschap bij Coach. De reden voor het vertrek van Schulman wordt niet in het persbericht genoemd; ook blijft onduidelijk wat Schulmans volgende stappen zullen zijn.

Zeitlin neemt Schulmans positie bij Coach over tot er een vervanger is gevonden. Hij zegt zich “te verheugen op de samenwerking met het ervaringsrijke en getalenteerde managementteam van Coach, waaronder creatief directeur Stuart Vevers.”

Over zijn eigen leiderschapsfuncties bij Tapestry zegt Zeitlin in het persbericht: “Sinds ik CEO ben geworden (van Tapestry, red.) heb ik de kans gekregen om mezelf in het bedrijf onder te dompelen, en onder meer leiding te geven aan een diepgaande inspectie van de merken en bedrijven. Die inspectie heeft aantrekkelijke groeimogelijkheden getoond voor zowel Coach en Kate Spade als Stuart Weitzman, die we verder zullen ontsluiten door in te zetten op de unieke positie en klantenconnecties van de individuele merken.” In de komende jaren wil Tapestry voornamelijk een “klantgecentreerd” en “datagedreven” organisatie worden, zo stelt Zeitlin.

Sinds Zeitlins aanstelling bij Tapestry , in september 2019, heeft er een stoelendans plaatsgevonden binnen de organisatie. In december vertrok de CEO van Kate Spade, die tijdelijk werd vervangen door Joanne Crevoiserat. Twee maanden later stapte CEO Eraldo Poletto op bij Stuart Weitzmann. Per 1 maart beginnen bij beide merken nieuwe CEO’s: respectievelijk Liz Fraser en Giorgio Sarné .