Ken Downing nieuwe creatief directeur Halston

Xcel Brands heeft de benoeming bekendgemaakt van Ken Downing tot creatief directeur van luxe modemerk Halston, met ingang van 1 augustus. In zijn nieuwe rol heeft Downing de creatieve leiding van Halston en hij wordt tevens het gezicht en de stem van het merk, onder andere door het hosten van Halston livestream sessies. Dat meldt FashionNetwork.

Downing volgt Robert Rodriguez op. Rodriguez werd begin 2020 aangesteld als creatief directeur van het Amerikaanse merk.

Ken Downing werkte eerder als senior vice president en fashion director voor warenhuis Neiman Marcus en was chief creative officer van de internationale retail developer van Triple Five Group Worldwide.

Het merke Halston werd in de jaren 1960 opgericht door modeontwerper Roy Halston Frowick en werd beroemd door het gebruik van kenmerkende materialen zoals jersey, kasjmier en suède om de jumpsuit, de overhemdjurk en de klassieke caftan opnieuw uit te vinden. De jaren 1970 en het tijdperk van Studio 54 zijn synoniem met Halston's ontwerpen, met veel beroemdheden uit die tijd die zijn creaties droegen, waaronder Andy Warhol, Bianca Jagger, Elizabeth Taylor en Anjelica Huston. Vorig jaar werd op Netflix een dramaserie gelanceerd over het leven van Roy Halston Frowick.

In 2014 kocht Xcel Brands de labels H by Halston en H Halston, gevolgd door de aankoop van de merken Halston en Halston Heritage in 2019.