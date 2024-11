Kering benoemt Cédric Charbit tot CEO van Saint Laurent

Het jaar 2025 begint voor Saint Laurent onder nieuw leiderschap. Het moederbedrijf, Kering, benoemt Cédric Charbit tot nieuwe Chief Executive Officer van het luxe modemerk, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Charbit treedt op 2 januari 2025 officieel in zijn nieuwe rol en waait over van Balenciaga, waar hij eveneens als CEO op de stoel zat.

Charbit zal als Saint Laurent’s CEO rechtstreeks rapporteren aan Francesca Bellettini, Kering’s deputy CEO die verantwoordelijk is voor de merkontwikkeling van de modehuizen. Bellettini was eerst de CEO van Saint Laurent. Charbit krijgt de taak om het Parijse modehuis verder te ontwikkelen, voortbouwend op zijn unieke positionering, erfgoed en identiteit, zo staat in het persbericht.

De nieuwe Saint Laurent CEO werkt sinds 2012 voor Kering. Zo begon hij zijn Kering-carrière als Product Strategy Director van Saint Laurent, waarna hij de positie als CEO van Balenciaga innam in 2016. “Met zijn diepgaande kennis van het huis [Saint Laurent, red.] en zijn unieke identiteit is Charbit uitzonderlijk goed voorbereid om de voortdurende groei en het succes van Saint Laurent te stimuleren”, deelt Bellettini. Nu Charbit Balenciaga verlaat, betekent dit niet dat het roer onbemand achterblijft: Gianfranco Gianangeli is Charbit’s opvolger.