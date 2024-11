Stoelendans bij Kering: Balenciaga CEO naar Saint Laurent, Gianfranco Gianangeli neemt roer over

Cédric Charbit, huidig Chief Executive Officer van Balenciaga, verlaat na acht jaar het roer. Het schip blijft niet onbemand achter, want Kering vindt een nieuwe leider in Gianfranco Gianangeli, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Hij neemt de CEO-rol per 2 januari 2025 op zich en hevelt over van Saint Laurent, waar hij de functie Chief Commercial Officer vervulde.

Gianangeli krijgt de taak om Balenciaga’s bereik en bekendheid te versterken en uit te breiden. Hij zal hierover rechtstreeks rapporteren aan Francesca Bellettini, Kering’s deputy CEO die verantwoordelijk is voor de merkontwikkeling van de modehuizen.

De nieuwe CEO van Balenciaga heeft veel ervaring in de luxe-industrie en werkte voor diverse Italiaanse en Franse modehuizen. Hij vervulde met name merchandising- en retailfuncties, maar zat ook op de stoel als CEO van Maison Margiela. In zijn meest recente rol zat hij op de stoel als CCO van Saint Laurent.

Bellettini noemt Gianangeli de ideale opvolger van Charbit. “Gianangeli’s uitgebreide expertise en visie maken hem de perfecte keuze om het huis verder te verheffen en voort te bouwen op zijn opmerkelijke verwezenlijkingen. Ik heb het voorrecht gehad om zowel Charbit als Gianangeli jarenlang te kennen en nauw met hen samen te werken en ik twijfel er niet aan dat zij de beste keuze zijn om aan het roer te staan van Saint Laurent en Balenciaga. Ik ben er zeker van dat zij in hun nieuwe rol de huizen naar een nog groter succes zullen leiden.”