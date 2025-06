KiK Nederland: Directeur David Philipoom kondigt vertrek aan

Na ruim zeven jaar zwaait David Philipoom af als managing director van KiK Nederland. In een bericht op LinkedIn kondigt hij zijn vertrek aan en kijkt hij terug op een periode van forse groei en transformatie bij de Nederlandse divisie van de Duitse textieldiscounter.

Onder leiding van Philipoom maakte KiK Nederland een opvallende ontwikkeling door. “Tijdens deze tijd zijn we gegroeid van het zwakste naar het sterkste land in termen van omzet, gemeten in gemiddelde omzet per winkel,” schrijft hij in zijn afscheidsbericht. “Het was een hobbelige rit met veel hoogtepunten en af en toe een dieptepunt, maar KiK NL is klaar voor de toekomst.”

Philipoom gaf leiding aan onder meer de winkeloperatie, expansiemanagement, marketing, HR en financiën. Tijdens zijn directeurschap zette KiK Nederland in op een solide groeimodel, met een sterke focus op expansie. Het is nog niet bekend wie Philipoom zal opvolgen bij KiK Nederland.

Kik betrad in 2013 de Nederlandse markt. In de daaropvolgende jaren ontwikkelde de keten zich tot een serieuze speler naast gevestigde discounters zoals Action, Zeeman en Wibra. De expansie versnelde in 2023, met de opening van twaalf nieuwe filialen en plannen voor nog eens vijftien winkels in 2024. Volgens opgave aan FashionUnited beschikt Kik momenteel over 71 vestigingen in Nederland, waar meer dan 600 medewerkers werkzaam zijn.