Kith Women: Daniëlle Cathari vertrekt als creatief directeur

De Nederlandse ontwerpster Daniëlle Cathari lijkt haar functie als creatief directeur bij Kith Women te hebben verlaten.

Cathari is volgens haar eigen LinkedIn-profiel al sinds oktober 2024 niet meer werkzaam voor de Amerikaanse streetwear-retailer. Ze trad in oktober 2023 toe tot het bedrijf en gaf als creatief directeur leiding aan de damescollectie van het eigen merk.

Haar gelijknamige merk, Daniëlle Cathari, gevestigd in Amsterdam, lijkt ze nog steeds te leiden. Cathari won in 2017 als eerste studente de ontwerpwedstrijd van de VFiles-stichting tijdens New York Fashion Week, wat leidde tot een samenwerking met de lifestyle-lijn Adidas Originals van het sportmodemerk uit Duitsland. Naast Adidas behoren ook andere merken zoals Clarks, New Balance en Woolrich tot haar samenwerkingspartners.