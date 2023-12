Nederlandse ontwerper Daniëlle Cathari nieuwe creatief directeur damesmode bij Kith

Een nieuw hoofdstuk voor de Nederlandse Daniëlle Cathari. De ontwerper kondigt op Instagram aan dat ze de rol van creatief directeur voor damesmode bij het merk Kith op zich heeft genomen.

Kith is een modemerk uit de Verenigde Staten opgericht door Ronnie Fieg. Tegen de Amerikaanse Vogue geeft Fieg aan dat hij vrouwen altijd dezelfde ervaring wilde bieden als de mannen. “Ik wist niet hoe ik op dezelfde manier moest communiceren en een connectie met ze aan kon gaan. Ik wilde zeker weten dat degene die we bij het team zouden aansluiten het product dat ze maken kunnen dragen en erin kunnen leven. Dat ze het merk eten, ademen en leven van binnen én buiten.”

Cathari geeft aan dat ze altijd fan is geweest van Kith en zich herkende in de stijl die het bood voor vrouwen. “Ik ben nog aan het leren waar onze visies samenkomen, maar ik kan al zien dat we allebei sterk geloven in een product dat spannend en anders is, maar nooit ten koste van draagbaarheid,” aldus de ontwerper over het werk voor Kith. De eerste collectie van Cathari’s hand komt eind 2024 uit, aldus Vogue.

Daniëlle Cathari drukte een paar jaar geleden haar stempel op de mode-industrie. Als AMFI-studente werkte ze aan een opdracht waarbij ze klassieke Adidas trainingspakken vermaakte en voorzag van een eigen twist. Ze presenteerde deze collectie ook tijdens een VFiles-show in New York die werd opgemerkt door Adidas. Een officiële samenwerking met Adidas volgde. Niet veel later lanceerde Cathari een eigen merk, waarmee ze ook showde op Amsterdam Fashion Week. De afgelopen jaren ging ze ook samenwerking aan met onder andere Woolrich en Clarks.