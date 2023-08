Nederlandse ontwerper Daniëlle Cathari werkt samen met schoenenmerk Clarks

Modeontwerper Daniëlle Cathari is een samenwerking aangegaan met schoenenmerk Clarks. De ontwerper heeft de Clarks ‘Wallabee’ schoen een nieuw jasje gegeven, zo blijkt uit een persbericht.

Cathari, bekend om de ‘gehackte’ versie van Adidas-kleding, heeft ook dit keer een klassiek mode-item onder de loep genomen. De ‘Wallabee’ schoen is nu uitgebracht in zeven nieuwe kleuren; Kelly-groen, stoffig roze, lichtgroen, chilirood, lavendel, marineblauw en chocoladebruin. Ook heeft Cathari de schoen subtiel gedeconstrueerd. De schoenen hebben een retailprijs van 180 euro per paar en worden verkocht via de website van Daniëlle Cathari en bij geselecteerde verkooppunten.

"Als Wallabee liefhebber was het niet meer dan logisch om samen te werken met Clarks Originals voor een eerste samenwerking. Omdat de schoen zo populair is in mijn garderobe, wilde ik 7 unieke kleuren creëren in mijn eigen kleurenpalet - één voor elke dag van de week,” aldus Cathari in het persbericht.