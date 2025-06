Kizik krijgt nieuwe CEO: Gareth Hosford aan het roer van het handsfree schoenenmerk

Gareth Hosford is benoemd tot algemeen directeur van het Amerikaanse schoenenmerk Kizik en het moederbedrijf HandsFree Labs. Dat heeft Kizik bekendgemaakt in een persbericht. Hosford heeft ruim twintig jaar ervaring in de schoenen- en sportmodebranche, met eerdere topfuncties bij onder andere Nike, Converse en de sportkledingstart-up Omorpho.

Kizik wil onder leiding van Hosford verder groeien, zowel online als in fysieke winkels. Zijn opdracht is om de innovatiekracht van het merk te versterken, de internationale aanwezigheid uit te breiden en meer uit de gepatenteerde handsfree technologie van het bedrijf te halen. Oprichter Mike Pratt zegt over Hosford: "Zijn uitzonderlijke staat van dienst in het opbouwen van iconische wereldwijde merken, gecombineerd met een start-upmentaliteit en een niet-aflatende focus op innovatie, maken hem de juiste leider om ons te begeleiden in onze volgende groeifase. Net zo belangrijk is dat Gareth leiding geeft met empathie en samenwerking, essentiële kwaliteiten die onze kanalen voor directe verkoop aan consumenten, groothandel en licenties zullen blijven versterken en afstemmen terwijl we onze wereldwijde groei versnellen."

Voormalig CEO Monte Deere blijft aan als bestuurslid en richt zich voortaan op de licentiestrategie. In 2019 sloot Kizik een licentiepartnerschap met Nike.

Kizik is gevestigd in Utah en werd bekend met zogeheten ‘handsfree’ sneakers die je zonder handen kunt aantrekken. Dankzij een speciaal hielontwerp veren de schoenen mee met je voet. Het merk bezit meer dan 200 patenten op deze technologie en verkoopt wereldwijd, vooral via eigen online kanalen. In 2022 haalde het bedrijf 20 miljoen dollar op om te investeren in nieuwe producten en winkels. Sinds 2023 is Kizik ook te koop bij warenhuisketen Nordstrom en heeft het zijn eerste fysieke winkel geopend in Salt Lake City.