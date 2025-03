Lenzing AG wijzigt Raad van Commissarissen

De Oostenrijkse specialist in cellulosevezels, Lenzing AG, past de samenstelling van zijn Raad van Commissarissen aan. Voorzitter Cord Prinzhorn stapt op na het aflopen van zijn mandaat. Hij blikt terug op succesvolle investeringen in Brazilië, Thailand en China en richt zich voortaan op andere verantwoordelijkheden binnen B&C Group.

Patrick Lackenbucher, Managing Director van B&C Group, is voorgedragen als nieuwe voorzitter en neemt deze rol tijdelijk over. Hij heeft 15 jaar ervaring met Lenzing en speelde een belangrijke rol in strategische en financiële projecten, zo benadrukt het persbericht.

Daarnaast wordt Leonardo Grimaldi, lid van de Raad van Bestuur van Suzano, voorgesteld als vervanger van commissaris Marcelo Bacci. Grimaldi brengt diepgaande kennis van de wereldwijde pulpindustrie mee.

De omzet van Lenzing steeg in de eerste drie kwartalen van 2024 met 5 procent tot 2 miljard euro, gedreven door een stijging van 10,9 procent in de vezelverkoop. Een prestatieprogramma leverde aanzienlijke kostenbesparingen op, wat resulteerde in een stijging van de EBITDA met 20,3 procent en een verbeterde EBITDA-marge.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden, zoals hoge grondstofkosten en het trage herstel van de consumentenmarkt, benadrukt Lackenbucher dat Lenzing goed gepositioneerd is voor de toekomst en blijft focussen op duurzaamheid en winstgevendheid.