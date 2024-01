Levi Strauss & Co. breidt managementteam uit en gaat op zoek naar een CCO

Nu Michele Gass haar eerste dag als CEO van Levi’s erop heeft zitten, voegt ze gelijk twee nieuwe leden toe aan het managementteam. De huidige Chief Marketing Officer, Kenny Mitchell, en onlangs gepromoveerde Chief Merchandising Officer, Dawn Vitale, doen hun intreden binnen het team, zo maakt Gass bekend in een statement.

Het managementteam is, onder leiding van Gass, verantwoordelijk voor het bepalen van de algemene richting van het bedrijf en houdt toezicht op alle belangrijke strategische, financiële en operationele beslissingen, zo staat in het statement. In dit kader gaat Gass ook op zoek naar een Chief Commercial Officer die tevens deel van het managementteam zal uitmaken.

De CCO wordt verantwoordelijk voor het vormgeven van Levi’s wereldwijde commerciële strategie en het versnellen van groei en winstgevendheid.

Gass neemt sinds 29 januari 2024 officieel het stokje over van Chip Bergh, die per 26 april 2024 met pensioen gaat. Sinds deze maand is Bergh werkzaam als uitvoerend vicevoorzitter tot hij zijn werk neerlegt.