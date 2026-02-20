Loes Bakker, HR en coach Tally-ho: ‘Ik heb elke dag een andere baan, bij hetzelfde bedrijf’

Wat ze het leukste vindt aan haar werk? Loes Bakker, HR en coach bij modeketen Tally-ho, hoeft niet lang na te denken. “Ik word echt heel gelukkig van de diepgaande en coachingsgesprekken met onze managers,” zegt ze. “Die kunnen me zelfs ontroeren, zeker als dingen op hun plek vallen.”

Daarnaast noemt ze de bewegingsvrijheid.“Maandagen gebruik ik als focusdag voor lopende zaken, e-mail en inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling. Woensdagen en donderdagen ben ik op pad en bezoek ik onze vestigingen . Soms op afspraak, maar meestal waai ik spontaan aan.” Bakker vaart daarin op haar gevoel. “Dan denk ik: daar moet ik nu even langs. En dan hoor ik: ‘O Loes, ik hoopte al dat je zou komen’.”

"Die ruimte is er door het stevige vertrouwen dat ik krijg van Barbara,” vertelt Bakker. “En dat ik ‘s ochtends in de auto nog niet weet waar ik heen ga, vind ik heerlijk.”

Over Tally-ho Tally-ho is een Nederlands familiebedrijf, waar Barbara van Leyen – de derde generatie – aan het roer staat. De retailer is gevestigd in Noord-Holland en verkoopt damesmode van duurzamere modemerken in het middensegment, waaronder Bellerose, Fabienne Chapot, King Louie, Armedangels, Sessun, MSCH Copenhagen, Selected Femme, Kuyichi, Numph en By-bar. In 1966 opende de eerste winkel in Bergen. Dit jaar viert het bedrijf zijn zestigjarig bestaan, 'een feestelijk jubileumjaar'. Met de recente winkelopening in de Amsterdamse Pijp staat de winkelteller van Tally-ho nu op acht. Daarnaast bestiert het bedrijf een webshop. In totaal werken 90 medewerkers, verspreid over de locaties, inclusief kantoor en magazijn. 88 van hen zijn vrouw en 2 zijn man, vertelt Bakker.

Van “tussenjaar” naar een 25-jarige loopbaan

Wat tijdelijk bedoeld was, groeide uit tot een loopbaan van vijfentwintig jaar. Bakker studeerde af aan het Modelyceum, startte daarna met commerciële economie, maar stopte omdat ze haar studie niet leuk vond. Ze ging bij Tally-ho aan de slag om te helpen bij een winkelopening. “Het idee was om dat jaar even vol te maken en daarna een andere opleiding te zoeken. Maar uiteindelijk is het bedrijf mijn opleiding geworden.”

Bakker groeide snel door: eerst assistent manager Alkmaar, daarna manager van een grote winkel en later ook van andere vestigingen, zoals die in Bergen. “Dat was echt een uitdaging,” blikt ze terug. “Ik was toen een jong meisje en leidde een enorm team. Maar ik kreeg gewoon dat vertrouwen meteen.”

Het woord vertrouwen valt opnieuw, als Bakker vertelt over tien jaar terug, toen haar rol bij het bedrijf opnieuw veranderde naar haar huidige. Met jonge kinderen en minder werkuren merkte ze dat ze het manager-zijn niet meer kon doen zoals ze dat wilde. Ze vroeg een gesprek aan met Van Leyen en vertelde wat haar dwarszat. “Barbara zei: ‘Voor mij ben je Tally-ho. Wat wil jij?’ Dat gaf me zoveel vertrouwen en maakte dat ik me gezien voelde.”

Ze besloten dat Bakker de managers zou gaan begeleiden. “Het was een organische ontwikkeling. De rol als HR en coach kwam voort uit een behoefte: iets wat ik zelf als shopmanager had willen hebben.”

Vrijheid en kaders

Bakker begeleidt de inmiddels vijftien managers van Tally-ho. Dat doet ze niet vanuit controle, maar vooral als coach en sparringpartner. Openstaan voor wat er speelt en daar meteen op inspelen, typeert haar manier van werken. “Ik doe eigenlijk maar wat,” zegt ze bescheiden, om er meteen aan toe te voegen: “Het is vooral de hele tijd aanvoelen wat nodig is. Zien waar behoeftes liggen en dat aanbieden.”

Bij Tally-ho hebben de managers veel verantwoordelijkheid en autonomie. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun winkel en team: van werving en selectie tot voortgangsgesprekken en evaluaties. Bakker laat die taken bewust bij hen en ‘is er voor ze waar nodig is’.

De vrijheid die managers krijgen, vertaalt zich ook naar initiatieven op de werkvloer. De jaarlijkse Green Week is daar een voorbeeld van: een duurzaamheidsweek die door de winkels zelf wordt opgezet, samen met ondernemers uit de buurt. “De winkel in Alkmaar werd afgelopen editie bijvoorbeeld omgetoverd tot yogastudio op zondag, met een lekkere smoothie erbij.”

Bakker: “Ik neem de managers aan en weet wat we bij Tally-ho willen.” Welke types bij ons passen? “Het moet echt zijn: puur. En als de match er is, gaat veel vanzelf. Dan stroomt het gewoon,” zegt ze. Uiteraard zijn er ook kaders. Richtlijnen staan vastgelegd in het personeelshandboek, maar de cultuur zit vooral in gedeelde waarden.

Een van die waarden is duurzaamheid, een belangrijke pijler van Tally-ho. “Niet alleen bij de inkoop van kleding door Barbara of de biologische boodschappen,” legt Bakker uit. “Ik vertaal duurzaamheid naar een duurzame relatie met de managers - en vooral, dat zij die met zichzelf hebben.”

Bij Tally-ho is de scheiding tussen werk en privé belangrijk. “Ik vind dat mensen buiten werktijd ook echt vrij moeten zijn. Als ze op de zaak zijn, verwachten we dat ze privé zoveel mogelijk loslaten. Een praktische regel is bijvoorbeeld dat medewerkers hun telefoon niet op de winkelvloer gebruiken. Dat zorgt voor meer rust en focus, wat bijdraagt aan het grotere geheel.”

Stylist Senna, in de Tally-ho winkel in Alkmaar (links), Rosalie van socials (rechts) Credits: beeld eigendom Tally-ho

De mens achter de manager

Voor Bakker is goed HR-beleid onlosmakelijk verbonden met de mens achter de manager. Elke januari kijkt ze met haar managers waar ze staan en waar ze heen willen. Dit jaar maakten zij visionboards met persoonlijke ambities. “Geen doelen voor de zaak, maar echt voor hen als mens,” onderstreept ze.

En waar ligt anno 2026 de behoefte? Volgens Bakker staat persoonlijke ontwikkeling bovenaan. Daarnaast ziet ze een duidelijke behoefte aan verbinding: sparren met collega’s, samen reflecteren en ervaringen delen. “Dat staat de komende tijd weer op de agenda.”

Hoe belangrijk is de mens eigenlijk voor Tally-ho? Volgens Bakker is dat de kern van alles. Als medewerkers niet goed in hun vel zitten, zie je dat terug in de resultaten, zegt ze. “En andersom werkt het net zo. Wie lekker in zijn vel zit, straalt dat uit op het team en uiteindelijk ook op de klant.”

Bakker gelooft in de kracht van voortdurende dialoog en het ‘zonnetje zetten op uitdagingen’. “Als je met elkaar in gesprek blijft, komen oplossingen vaak vanzelf,” vertelt ze. “En als je die tijd en aandacht voor elkaar maakt, voel je ook echt dat je het samen doet.” Zo ontstaat er verbinding.

“Aandacht en vertrouwen, daar kom ik altijd weer op terug,” zegt ze. “Dat is echt de basis.” Het is meteen ook haar tip aan andere professionals en organisaties. “Wanneer je dat geeft, komt er bijna altijd iets goeds uit. Aandacht en vertrouwen zijn overal en bij iedereen welkom.”

Leidinggeven draait volgens Bakker ook om creatief zijn in teamvorming en durven bewegen, benadrukt ze. “Als je denkt: hé, dit stroomt niet helemaal - en je zet bijvoorbeeld een collega van het ene team naar het andere en je ziet dat het ineens beter loopt…Dat zijn van die mooie momenten waar ik heel gelukkig van word. Het is soms bijna spelen.”

“Het is af en toe ook weer even zoeken,” vervolgt ze. “Na de winkelopening in Amsterdam moest ik echt even kijken: waar ben ik nu het hardst nodig?” Als de organisatie groeit, verandert ook hoeveel tijd ze per medewerker heeft. “Dan kijk ik opnieuw: wat kan ik parkeren en wat kan ik overdragen?”

“Het team van Tally-ho vind ik power. We runnen het echt samen,” onderstreept Bakker. Van krapte in retailpersoneel is volgens haar geen sprake. “Ik heb een lijstje met mensen die bij ons willen werken,” deelt ze. “Een vertegenwoordiger vroeg me laatst hoe dat kan. Ik denk dat het ’m zit in het creëren van een fijne werkplek en de sfeer die je neerzet. Mensen blijven gemiddeld lang.”

Continue in beweging

Op naar nog eens vijfentwintig jaar? “Zolang ik het naar mijn zin heb,” straalt Bakker. “Telkens als iets te routinematig wordt of er iets ontbreekt, ga ik op zoek naar nieuwe kennis of een andere aanpak. Recent nog volgde ik een opleiding in lichaamsgerichte therapie, omdat sommige medewerkers moeilijk onder woorden kunnen brengen wat ze voelen.”

Die vernieuwing - het dynamische karakter van haar werk bij Tally-ho en die van de modesector - is precies wat Bakker zoveel energie geeft. “Ik heb elke dag een andere baan, bij hetzelfde bedrijf.”

“Alles is constant in beweging en daar geniet ik intens van.”

Naast alle levendigheid en reuring geniet Bakker juist ook van momenten van stilstand, vertelt ze tot slot. “Bewust genieten van wat er is en wat je al hebt bereikt - dat zou ik anderen nog willen meegeven. Rust en ruimte leveren vaak de mooiste inzichten op.”

De manager van Tally-ho Haarlemmerplein met collega's Credits: eigendom Tally-ho