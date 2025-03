Loewe vindt nieuwe creatief directeuren in oprichters Proenza Schouler

Loewe benoemt Jack McCollough en Lazaro Hernandez, de oprichters van het merk Proenza Schouler, tot nieuwe creatief directeuren van het Spaanse modehuis.

McCollough en Hernandez zullen verantwoordelijk zijn voor de creatieve richting van alle collecties op het gebied van damesmode, herenmode, lederwaren en accessoires, zo meldde Loewe's moederbedrijf LVMH maandag. Zij treden per 7 april aan in hun nieuwe functie.

"Ik ben zeer verheugd Jack en Lazaro te verwelkomen bij Loewe," aldus Loewe CEO Pascale Lepoivre. "Hun visie en creativiteit sluiten perfect aan bij de codes van het huis die we hebben opgebouwd, en ik ben benieuwd hoe zij de toekomst ervan vorm zullen geven."

De nieuwe creatieve directeuren leerden elkaar kennen aan de Parsons School of Design in New York. Nog tijdens hun studie richtten zij in 2002 het in de VS gevestigde luxemerk Proenza Schouler op. McCollough en Hernandez gaven eind januari de creatieve leiding van het merk op.

Oprichters Proenza Schouler volgen Jonathan Anderson op

"We voelen ons ongelooflijk vereerd om bij Loewe te komen, een huis waarvan de waarden en missie nauw aansluiten bij die van ons," aldus het duo. "We kijken ernaar uit om samen te werken met de uitzonderlijke teams en ambachtslieden, wier talent - onder de buitengewone creatieve leiding van Jonathan Anderson - Loewe heeft gevormd tot de culturele kracht die het vandaag de dag is. We danken Bernard Arnault, Delphine Arnault, Sidney Toledano en Pascale Lepoivre oprecht voor het vertrouwen dat ze ons hebben gegeven om het volgende hoofdstuk van dit bijzondere huis te schrijven."

De aankondiging komt een week nadat het modehuis het vertrek van de langjarige creatief directeur Jonathan Anderson bevestigde. Na ongeveer elf jaar aan het roer van Loewe namen de geruchten over zijn vertrek de afgelopen maanden toe.