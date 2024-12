Louise Trotter verlaat modehuis Carven

De volgende wisseling in de creatieve top is aangekondigd: Ontwerper Louise Trotter verlaat het Franse modehuis Carven, zo maakt het modehuis bekend op het sociale medium Instagram. Trotter zat een kleine twee jaar op de stoel als creatief directeur bij het Carven.

Trotter treedt officieel af op 24 januari 2025, zo blijkt uit het bericht. Ze startte haar Carven-avontuur in februari 2023. Ze wilde het erfgoed van wijlen oprichter Marie-Louise Carven-Grog respecteren door kleding te maken met een nieuwe simpliciteit die zowel doelgericht als mooi was, waarbij ze de mens en natuur in het achterhoofd hield.

Trotter presenteerde in 2023 haar eerste collectie voor Carven. Daarmee maakte het modehuis een terugkeer naar de catwalk. Nu haar vertrek is aangekondigd, zal haar laatste collectie verschijnen op 24 januari 2025. Trotter werd de eerste creatief directeur nadat Serge Ruffieux het merk verliet in 2018. Voordat Trotter de creatieve leiding van het Franse modehuis op zich nam, werkte ze vier jaar als creatief directeur bij Lacoste.