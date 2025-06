LVMH stelt nieuwe directeur aan voor vakmanschap en productie

LVMH verscherpt haar focus op de fundamenten van luxe, vakmanschap en productie met de benoeming van Ludovic Pauchard in een nieuw gecreëerde leidinggevende functie: Industrial and Craftsmanship Director. Deze stap markeert een beslissende verandering in de manier waarop 's werelds grootste luxegroep haar industriële ruggengraat ziet te midden van de veranderende dynamiek op de wereldmarkt.

Pauchard, een veteraan bij Louis Vuitton met meer dan twintig jaar ervaring, zal ook leiding gaan geven aan Métiers d’Art, de divisie van LVMH die zich toelegt op het koesteren van ambachtelijke toeleveringsketens en partnerschappen voor grondstoffen, meldt Apparel Resources. De dubbele benoeming, die ingaat op 1 september, plaatst Pauchard centraal in de inspanningen van het concern om de operationele discipline te versterken en tegelijkertijd de tradities te beschermen die de basis vormen van haar portfolio van modehuizen.

De timing is strategisch

Nu de luxesector zich aanpast aan een wereld na de pandemie die steeds meer wordt gevormd door kritische aandacht voor ethische inkoop, transparantie in de productie en milieu-impact, komen de ooit onzichtbare aspecten van de productie in de schijnwerpers te staan.

Recente onthullingen, zoals het Italiaanse onderzoek naar Dior, waarin werd beweerd dat handtassen die voor duizenden euro's werden verkocht, werden geproduceerd in fabrieken van onderaannemers waar werknemers werden uitgebuit, hebben de druk op conglomeraten vergroot. Zij moeten bewijzen dat hun toeleveringsketens dezelfde normen hanteren als hun marketing. Tegen deze achtergrond signaleert de herstructurering van LVMH een strategische poging om niet alleen te reageren op de kritische blik, maar om het gesprek over vakmanschap, ethische productie en de integriteit van luxe op grote schaal te leiden.

De achtergrond van Pauchard suggereert zowel technische nauwkeurigheid als institutionele continuïteit. Als ingenieur van opleiding begon hij zijn carrière bij Louis Vuitton in 2003. Hij werkte zich op binnen de industriële rangen in Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij hield zich recentelijk bezig met het toezicht op dertig lederwarenateliers en een personeelsbestand van ongeveer tienduizend mensen, meldt WWD. Zijn mandaat breidt zich nu uit met de afstemming binnen het gehele productienetwerk van de LVMH-groep, inclusief strategische transformatieprojecten en duurzaamheidscriteria.

Meer dan alleen een personeelswisseling, onderstreept de benoeming een bredere verschuiving in de branche. De luxesector wordt niet langer alleen gedefinieerd door design en erfgoed. In toenemende mate wordt zij beoordeeld op hoe en waar producten worden gemaakt. De consolidatie van het toezicht op vakmanschap op managementniveau door LVMH weerspiegelt deze realiteit en suggereert dat toekomstige groei niet alleen zal komen van creatieve vindingrijkheid, maar ook van hoe goed het concern ambachtelijke kwaliteit over de wereldwijde activiteiten kan schalen.