Maison Margiela benoemt nieuwe voorzitter en CEO na vertrek Gianfranco Gianangeli

Maison Margiela benoemt Stefano Rosso als nieuwe voorzitter van het merk en Gaetano Sciuto als nieuwe Chief Executive Officer, dat maakt het bedrijf maandag bekend in een persbericht. Beiden zullen in hun functie rapporteren aan, Ubaldo Minelli, de CEO van OTB Group, waar Maison Margiela onder valt.

Rosso, die al lid is van de raad van bestuur van OTB Group en CEO is van Brave Virtual Xperiece (BVX), nam in mei het stokje over van Renzo Rosso, voorzitter van Maison Margiela sinds 2002. Sciuto vervangt Gianfranco Gianangeli, die in mei het bedrijf verliet. De nieuwe Maison Margiela-CEO treedt per 17 juli in dienst en brengt meer dan dertig jaar ervaring in de mode- en luxesector met zich mee. Zo werkte bij onder andere voor Giorgio Armani en Fendi.

“Ik ben zeer gehecht aan Maison Margiela, een van de meest iconische merken in de modewereld. Stefano zal grote verantwoordelijkheden op zich nemen en deze benoeming is een belangrijke stap in zijn carrière. Stefano's nieuwe rol en Gaetano's komst zullen van doorslaggevend belang zijn om het potentieel van het merk te stimuleren en het naar de volgende fase van zijn expansie te leiden," aldus OTB Group Chairman, Renzo Rosso, in het persbericht.