Mammoetaak voor Jonathan Anderson: Wat staat de ontwerper te wachten bij Dior?

De aanstelling van Jonathan Anderson als artistiek directeur voor zowel dames- als herenmode bij Dior was langverwacht en onderwerp van veel speculatie. Zijn dubbelfunctie is nu officieel bevestigd. Dit markeert een historisch moment: Anderson is de eerste creatief directeur sinds Christian Dior zelf die verantwoordelijk is voor alle segmenten van het Franse modehuis, inclusief haute couture.

Tien collecties per jaar – en meer

Met grote verantwoordelijkheid komt een enorme werkdruk. Anderson ontwerpt jaarlijks tien collecties voor Dior, naast de zes collecties voor zijn eigen label J.W. Anderson en de twee lijnen die hij in samenwerking met Uniqlo ontwerpt. Velen dachten dat hij zijn werk bij J.W. Anderson zou neerleggen, gezien de nieuwe uitdaging en de afwezigheid van zijn merk in de februari-modekalender. Volgens Business of Fashion, die CEO Jenny Galimberti citeert, blijft Anderson echter officieel betrokken bij alle zes collecties van zijn label.

De werkdruk is enorm, zelfs voor een ontwerper bekend om zijn onvermoeibare werkritme en creatieve productiviteit. Sinds de oprichting van zijn label in 2008, waarin LVMH sinds 2013 een minderheidsbelang heeft, heeft Anderson nauwelijks pauze genomen.

Tegelijkertijd transformeerde hij Loewe, het Spaanse modehuis onder LVMH dat hij op negenentwintigjarige leeftijd overnam, van een relatief onbekend merk tot een wereldwijd gevraagd modehuis met een geschatte jaaromzet van twee miljard Amerikaanse dollar. Tegen het einde van zijn tijd bij Loewe leek dit hem echter niet meer volledig te boeien. Hij ontwierp ook kostuums voor films van de Italiaanse regisseur Luca Guadagnino, waaronder Challengers en recent Queer.

Vergeleken met wat hem nu te wachten staat bij Dior – een modehuis met een geschatte omzet van negen miljard euro in 2023 volgens de Londense bank HSBC – lijken deze taken bijna overzichtelijk. Niet voor niets gold bij Dior een onuitgesproken regel: geen enkele ontwerper zou tegelijkertijd dames- en herenmode moeten leiden. De werklast werd als te zwaar beschouwd. Voormalig creatief directeur John Galliano, die van 1996 tot 2011 verantwoordelijk was voor de damesmode, noemde de buitensporige eisen – meer dan dertig collecties per jaar voor Dior en zijn eigen label – als oorzaak voor zijn psychische inzinking, drugsmisbruik en uiteindelijke ontslag bij Dior.

Anderson ‘logische keuze’ voor Dior

Anderson oogt stabieler en minder excentriek dan Galliano. Net als zijn voorganger wordt hij echter gezien als een van ‘de meest creatieve geesten van zijn generatie’, zoals Bernard Arnault, CEO van LVMH, hem omschreef bij zijn aanstelling als herenmodeontwerper in april. Delphine Arnault, CEO van Dior, was in een zeldzaam interview met Business of Fashion nog enthousiaster: Anderson was de ‘logische keuze’ – en ‘de meest getalenteerde ontwerper van zijn generatie’. Ze kent hem al dertien of veertien jaar en benadrukte vooral zijn loyaliteit, een kwaliteit die hij al bij Loewe bewees. Tegelijkertijd is een ambitieuze en energieke ontwerper als Anderson altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Die uitdaging is nu werkelijkheid geworden. Dior is niet alleen vier keer zo groot als Loewe, maar brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee voor een veel groter creatief team, en dat in een gevoelige fase voor het bedrijf. De groei is onlangs vertraagd en de verwachtingen voor Anderson zijn hooggespannen, na een van de langste en meestbesproken opvolgingskwesties in de recente modegeschiedenis.

De speculaties begonnen met het vertrek van Kim Jones als creatief directeur van Dior Men en werden versterkt door aanhoudende geruchten over het vertrek van Maria Grazia Chiuri, die het damessegment meer dan tien jaar vormgaf. Nu is deze personeelsvraag opgelost, maar er rijzen nieuwe vragen: hoe zal Dior er onder leiding van Anderson uitzien?

Een gezamenlijke creatieve visie – eerste inzichten eind juni

Andersons aanstelling is meer dan een creatieve verandering; het signaleert een strategische koerswijziging. Dior hanteert voor het eerst sinds lange tijd een uniforme, overkoepelende designstrategie. Voorheen waren dames- en herencollecties vaak stilistisch losgekoppeld. ‘Het is veel werk’, geeft Delphine Arnault toe. ‘Maar we geloven dat het veel samenhang zal creëren – in de producten, de communicatie, de etalages.’

Andersons komst luidt dus niet alleen een nieuw ontwerperstijdperk in, maar ook een structurele verandering. Zijn visie zal waarschijnlijk anders zijn dan die van zijn voorgangers, maar is gebaseerd op intensief onderzoek. Volgens Arnault bracht Anderson voorafgaand aan zijn eerste collectie [die in juni gepresenteerd wordt, red.] veel tijd door in de Dior-archieven. Daar bestudeerde hij niet alleen het werk van Christian Dior, maar ook dat van zijn opvolgers. Hij was vooral gefascineerd door de erfenis van iconische producten zoals de Lady Dior Bag. Volgens Arnault kreeg hij volledige creatieve vrijheid om deze ‘huiscodes’ op zijn eigen manier te herinterpreteren. Dat Dior hem deze vrijheid juist bij lederwaren geeft, is geen verrassing: Anderson heeft met de Loewe Puzzle Bag uit 2015 bewezen dat hij iconische accessoires kan ontwerpen die zowel cultureel invloedrijk als commercieel succesvol zijn.

Een gebied waar Anderson ondanks zijn ruime ervaring nog geen formele expertise heeft, is haute couture. Vakmanschap was altijd een belangrijk element in zijn werk bij Loewe, maar couture vereist een nog hoger niveau van technische precisie en artistieke verfijning. Hij krijgt hier echter de tijd om zich in te werken. Dior heeft besloten het komende couture-seizoen over te slaan, mede omdat Maria Grazia Chiuri's laatste collectie, hoewel officieel ready-to-wear, ongeveer twintig couture-creaties omvatte.

Andersons creatieve handtekening zal daarom voor het eerst zichtbaar zijn in zijn debuutcollectie voor herenmode in juni. Dit is waarschijnlijk een strategische keuze. De lancering via de herenmode geeft hem enige afstand tot de esthetiek van Chiuri en positioneert zijn eerste collectie buiten de drukke damesmodekalender. De première van zijn damesmode staat gepland voor de Paris Fashion Week in september, een seizoen met veel belangrijke wisselingen van ontwerpers bij modehuizen zoals Chanel, Gucci, Balenciaga, Loewe, Bottega Veneta, Versace en Jil Sander.

Wanneer Anderson in september zijn eerste damescollectie voor Dior presenteert, zal hij al een duidelijk statement hebben gemaakt. Mogelijk begint hij met nieuw zelfvertrouwen en een voorsprong aan de meest competitieve fase van het modeseizoen.