Mango benoemt Santiago Lameiro tot nieuwe Brand Communications Director

Mango versterkt haar communicatieafdeling met Santiago Lameiro als de nieuwe Brand Communication Director, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. In deze rol zal Lameiro de merkstrategie van Mango ontwikkelen en leiding geven aan de teams voor Public Relations, Advertising, In-store Communications en Social Media.

Lameiro brengt meer dan 25 jaar ervaring mee in marketing- en communicatiestrategieën. Hij begon zijn carrière bij een communicatiebureau in Londen, waar hij werkte met merken als Versace en Montblanc. In 2000 trad hij in dienst bij kledingfabrikant Sociedad Textil Lonia, waar hij in zijn meest recente rol als Global Director of Communication and Retail Marketing verantwoordelijk was voor de positionering in 44 markten. Daarnaast geeft hij al ruim elf jaar les aan studenten marketing en communicatie aan de Spaanse universiteiten Universidad de Vigo en ESDEMGA.

Mango heeft eerder aangekondigd haar communicatiestrategie te willen versterken en de doelstellingen van het Strategisch Plan 2024-2026 te realiseren. Het Spaanse modebedrijf wil met name meer winkels openen in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er plannen om ongeveer twintig nieuwe winkels te lanceren in Spanje, waarbij de Mango Teen-collectie extra aandacht krijgt. Recentelijk werd de eerste internationale Teen-winkel geopend in Londen. Verder zijn er plannen om winkels te openen in het Verenigd Koninkrijk, Schotland, Italië en op locaties buiten Europa.