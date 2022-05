Marco De Vincenzo nieuwe creatief directeur van Etro

Ontwerper Marco De Vincenzo wordt de nieuwe creatief directeur van het Italiaanse luxemodehuis Etro, zo blijkt uit een persbericht van het merk. De Vincenzo start op 1 juni met de baan. Hij is vanaf dan verantwoordelijk voor de vrouwen-, mannen- en interieurcollecties van Etro.

De huidige creatief directeuren van het familiebedrijf, Veronica, Kean en Jacopo Etro, blijven bij de ontwikkeling van het merk betrokken, zo is in het persbericht te lezen. Daarbij zullen ze samenwerken met L Catterton, de investeringsmaatschappij die sinds vorig jaar een meerderheidsaandeel heeft in Etro.

Etro verwelkomt Marco De Vincenzo in familiebedrijf

De Vincenzo studeerde aan het European Institute of Design in Rome en werkte daarna jarenlang voor Fendi. In 2009 lanceerde hij zijn eigen ready-to-wear-label. De Vincenzo wordt ‘met enthousiasme verwelkomd’, aldus Fabrizio Cardinali, CEO bij Etro, in het persbericht. “Met zijn gevoel voor kleur, prints en stoffen zijn we er zeker van dat Marco het buitengewone erfgoed van Etro op de best mogelijke manier zal kunnen vertalen naar nieuwe interpretaties voor de verschillende collecties van het merk.”

De eerste collectie van De Vincenzo’s hand zal de voorjaarscollectie 2023 voor vrouwen zijn. Die wordt in september 2022 getoond op Milan Fashion Week.