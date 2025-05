Na maanden van toenemende speculatie neemt Maria Grazia Chiuri officieel ontslag als artistiek directeur van Dior. Hiermee komt een einde aan een bijna tien jaar durende periode die werd gekenmerkt door krachtige feministische statements, groot commercieel succes en een herdefinitie van de moderne vrouw van het modehuis. Haar vertrek maakt de weg vrij voor de verwachte benoeming van Jonathan Anderson.

Anderson, de vorige creatieve kracht achter Loewe en zijn eigen label JW Anderson, zal naar verwachting een geconsolideerde leiderschapsrol op zich nemen voor de dameskleding, haute couture en herenkleding van Dior.

Maria Grazia Chiuri vertrekt bij Dior

Chiuri, die in tweeëntwintig bij Dior kwam als eerste vrouwelijke artistiek directeur, hielp het Franse modehuis door een periode van sterke groei onder leiding van LVMH. Ze laat een erfenis na van gepolitiseerde statements op de catwalk, samenwerkingen met vrouwelijke kunstenaars en auteurs, en een ontwerptaal geworteld in wat zij omschreef als ‘mode voor geëngageerde vrouwen’.

“Ik ben bijzonder dankbaar voor het werk dat mijn teams en de ateliers hebben verricht”, zei Chiuri in een verklaring, meldt Business of Fashion. “Hun talent en expertise hebben mij in staat gesteld mijn visie van mode voor geëngageerde vrouwen te realiseren, in nauwe dialoog met verschillende generaties vrouwelijke kunstenaars. Samen hebben we een impactvol hoofdstuk geschreven waar ik enorm trots op ben.”

Delphine Arnault, die in drieëntwintig CEO van Dior werd, prees Chiuri’s werk voor haar ‘enorme inzet met een inspirerend feministisch perspectief en uitzonderlijke creativiteit’. Ze benadrukt Chiuri’s bijdragen aan de ‘opmerkelijke groei’.

Chiuri’s vertrek was al enkele seizoenen onderwerp van gesprek in de industrie. Haar Cruise-collectie in Rome deze week wordt nu beschouwd als een zwanenzang. De show, die plaatsvond in de historische Villa Albani Torlonia, combineerde klassieke grandeur met cinematografische kostuumreferenties. Dit verbeeldde de dubbele eerbied van de ontwerpster voor erfgoed en storytelling.

Jonathan Anderson mogelijk geconsolideerde leiderschapsrol bij Dior

De verwachte komst van Anderson markeert een belangrijke verschuiving in de creatieve structuur van Dior. Anderson, bekend om zijn experimentele silhouetten en conceptuele helderheid, zou een van de weinige ontwerpers bij een groot modehuis worden die alle genderlijnen overziet. Deze benoeming sluit aan bij de recente push van het conglomeraat naar een uniform creatief leiderschap.

Hoewel LVMH de benoeming van Anderson nog officieel moet bevestigen, suggereren bronnen dicht bij het bedrijf dat een aankondiging op handen is. Deze zal waarschijnlijk plaatsvinden vóór de volgende geplande herenkledingpresentatie van de ontwerper tijdens de Paris Fashion Week in juni.