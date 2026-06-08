‘Martijn N krijgt 3,5 jaar cel in hoger beroep zedenzaak’

Het gerechtshof in Amsterdam heeft voormalig modeman Martijn N. in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden (3,5 jaar), meldt Het Parool. De straf valt aanzienlijk hoger uit dan de eerdere uitspraak van de rechtbank, die destijds uitkwam op 18 maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep zeven jaar cel geëist.

Van de tien aanklachten achtte het hof er vijf bewezen. Het gaat om onder meer twee verkrachtingen, een aanranding en ontucht met twee minderjarige jongens van vijftien jaar. Naast de celstraf is N. veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de slachtoffers.

De advocaat van N., Gerard Spong, liet aan Het Parool weten dat de verdediging cassatie bij de Hoge Raad overweegt.

N. studeerde aan modeschool AMFI en had zijn eigen stichting MOAM. De delicten vonden plaats tussen 2010 en 2020. De zaken kwamen aan het licht na publicaties van Het Parool en NRC. Achttien mannen deden aangifte bij de politie.