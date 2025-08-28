Mede-oprichter A-dam laat van zich horen na faillissement merk

Job Leusink, een van de mannen achter ondergoedmerk A-dam, spreekt zich uit over het faillissement van het bedrijf. “Met pijn in het hart moet ik delen dat A-dam, het bedrijf waar ik jarenlang met zoveel passie en energie aan heb gebouwd, het faillissement is uitgesproken”, aldus de ondernemer op LinkedIn.

Leusink heeft in 2024 een stap terug gedaan bij het bedrijf en zich teruggetrokken uit de dagelijkse leiding van het merk. “Dat was een enorm moeilijke keuze, maar noodzakelijk om er voor mijn gezin te zijn.” Zijn partner is ernstig ziek.

“Het afgelopen jaar heb ik met bewondering gezien hoe mijn co-founders en het team alles op alles zette om onze missie voort te zetten. Hun toewijding en veerkracht verdienen mijn diepe respect. Helaas hebben de omstandigheden, ondanks alle inspanningen en offers, tot dit pijnlijke besluit geleid.”

Leusink meldt dat hij een mix van emoties voelt. Aan de ene kant is hij intens verdrietig dat dit hoofdstuk van A-dam eindigt, maar hij is ook trots op wat het team heeft neergezet. Hij bedankt iedereen die het merk heeft gesteund en hoopt dat er ‘een weg gevonden wordt om de missie en waarden van A-dam in nieuwe vorm voort te zetten’.

Eerder deze week werd het faillissement uitgesproken over twee bv’s: A-dam Underwear B.V. en A-dam Underwear Holding B.V.

Faillissement A-dam: Mede-oprichter reageert

Het merk is in 2015 opgericht door Job Leusink en Steven Borghouts. Het idee voor het merk ontstond toen de Leusink in ‘een paar lelijke boxershorts’ voor de neus van zijn date kwam te staan. Vervolgens richtte hij met Borghouts het merk op. Borghouts is sinds maart 2024 niet meer betrokken bij A-dam, zo is te lezen op LinkedIn. Hoewel A-dam startte als ondergoedmerk, breidde het later het assortiment uit met sokken, t-shirts, truien en zwembroeken.

“A-dam is altijd meer geweest dan een merk. We wilden de wereld een beetje buitengewooner maken, beginnend met het eerste dat je elke dag aantrekt”, aldus Leusink op Linkedin. “Vanuit Amsterdam bouwden we aan een label dat lef, verantwoordelijkheid en plezier combineerde met een serieuze missie: duurzame, hoogwaardige en innovatieve essentials creëren die onze planeet respecteren.”