Media: Ex-Abercrombie CEO aangeklaagd wegens seksueel misbruik en sekshandel

Voormalig CEO van kledingconcern Abercrombie and Fitch is gearresteerd op verdenking van het seksueel misbruiken en verhandelen van mannelijke modellen tijdens evenementen die over heel de wereld plaatsvonden, melden media dinsdag.

Ex-CEO Mike Jeffries, zijn partner Matthew Smith en de vermeende tussenpersoon van het paar werden begin dinsdag door de autoriteiten gearresteerd, zo schreef BBC.

Aanklagers in de New Yorkse deelgemeente Brooklyn zullen naar verwachting details over de zaak geven tijdens een persconferentie om 16:00 uur GMT.

CNN meldde dat Jeffries en zijn twee handlangers tussen december 2008 en maart 2015 aspirant mannelijke modellen ronselden die vervolgens naar feestjes werden gelokt, drugs kregen toegediend en werden gedwongen tot seksuele interacties.

“De arrestaties van vandaag [dinsdag, red.] zijn monumentaal voor de mannelijke aspirant-modellen die het slachtoffer zijn geworden van deze individuen”, zegt Brittany Henderson, een advocaat die de slachtoffers van de vermeende misdaden vertegenwoordigt.

“Hun strijd voor gerechtigheid eindigt hier niet. We kijken ernaar uit om Abercrombie and Fitch aansprakelijk te stellen voor het faciliteren van dit vreselijke gedrag en ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren,” voegde ze eraan toe in een verklaring aan AFP.

De zaak komt voort uit een BBC-onderzoek uit 2023, “The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool”, waarin verschillende mannen zich uitspraken over het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen voor seksevenementen die door Jeffries zouden zijn georganiseerd.

Abercrombie and Fitch heeft eerder gezegd “ geschokt en verontwaardigd” te zijn over de beschuldigingen over het gedrag van Jeffries en “geen enkele vorm van misbruik, intimidatie of discriminatie te tolereren”.

Jeffries verliet Abercrombie in 2014 met een gouden parachute ter waarde van 25 miljoen dollar volgens bedrijfsdocumenten.