Michael Rider is de nieuwe creatief directeur van Celine

Michael Rider is de nieuwe creatief directeur van het luxe modemerk Celine. Dit laat het bedrijf weten in een persbericht aan FashionUnited. LVMH, het moederbedrijf van Celine, benadrukt dat deze benoeming een significante bijdrage levert aan de verdere groei en ontwikkeling van het merk.

Het nieuws komt slechts enkele uren nadat het bedrijf bekendmaakte afscheid te nemen van Hedi Slimane, sinds januari 2018 creatief directeur van het merk.

Michael Rider neemt creatieve leiding over Celine

Michael Rider is geen onbekende voor Celine. Van 2008 tot 2018 was Rider de ready-to-wear design director bij het Franse merk onder Phoebe Philo. Met een indrukwekkende carrière in de modewereld heeft hij ervaringen opgedaan bij verschillende prestigieuze modehuizen, waaronder Balenciaga en Ralph Lauren. In 2018 werd Rider door Ralph Lauren gevraagd om de Polo-lijn nieuw leven in te blazen, waar hij werkte als ontwerper en later als creatief directeur van Polo Ralph Lauren Women's.

Van Slimane naar Rider: Een nieuw tijdperk voor Celine

Nu neemt Rider de verantwoordelijkheid op zich om de artistieke identiteit van Celine vorm te geven en de connectie met de moderne consument te versterken. Dit is een belangrijke stap in de evolutie van het merk, vooral nu Slimane, die aanzienlijke veranderingen teweegbracht, het roer heeft overgedragen. Slimane stond bekend om zijn expertise in styling, merchandising, marketing, design en fotografie. Hij oefende strenge controle uit over elk aspect van Celine, van communicatie en imago tot shows, casting, winkelontwerp, sociale media en collecties.

Bij zijn aanstelling verwijderde Slimane bijvoorbeeld als eerste stap alle oude foto’s van het Instagram-account van Celine en maakte hij de webwinkel, die minder dan negen maanden geleden was gelanceerd, leeg. Hij introduceerde ook een nieuwe visuele identiteit voor het modehuis door de 'é' met accent uit het eerdere 'Céline'-logo te verwijderen, mogelijk om de naam internationaler te maken.

Onder Slimanes leiding heeft Celine niet alleen een nieuw imago gekregen, maar ook een significante groei doorgemaakt. De omzet steeg van een half miljard naar ongeveer 2,5 miljard euro, mede dankzij de uitbreiding naar mannenmode en schoonheidsproducten. Het persbericht dat zijn vertrek aankondigt benadrukt dat hij de codes van merk heeft herdefinieerd en de vrouwelijke, Parijse identiteit van het merk heeft bevestigd.

Met Rider aan het roer begint Celine aan een nieuw hoofdstuk, waarbij de focus ligt op innovatie en verbinding met de moderne consument, en tegelijkertijd de rijke geschiedenis van het merk wordt geëerd.