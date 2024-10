Hedi Slimane verlaat Celine

De Franse modeontwerper Hedi Slimane, bekend van de skinny look van Dior Homme en het rock chick imago van Saint Laurent, verlaat het luxe modehuis Celine. Dit blijkt uit een persbericht aan FashionUnited. Sinds begin april speculeren mensen over het vertrek van Slimane bij Celine en LVMH. Slimane, creatief directeur sinds januari 2018, had een contract van zes jaar dat in 2024 verlengd moest worden.

Update woensdag 2 oktober 16:30 Michael Rider is benoemd tot de nieuwe creatief directeur van Celine. LVMH, het moederbedrijf van Celine, benadrukt dat deze aanstelling een belangrijke bijdrage zal leveren aan de groei en ontwikkeling van het merk. Dit nieuws volgt enkele uren na de bekendmaking van het vertrek van Hedi Slimane.

Hedi Slimane verandert Celine

Slimane brengt verandering bij Celine. Hij staat bekend om zijn vaardigheden in styling, merchandising, marketing, design en fotografie. Gedurende zijn carrière oefent hij dan ook strenge creatieve controle uit. Hij houdt toezicht op elk detail van de communicatie, het imago, de shows, de casting, het winkelontwerp, de sociale media en de collecties van het merk. Het eerste wat Slimane heeft gedaan toen hij aan het creatief roer stond van het merk was het wissen van alle oude foto’s van het Instagram-account van Celine. De Celine webwinkel, die minder dan negen maanden geleden werd gelanceerd, was ook ineens leeg. Vervolgens, onthulde Slimane de nieuwe visuele identiteit van het modehuis: er is afscheid genomen van de 'é' met accent uit het eerdere 'Céline'-logo, mogelijk om de naam internationaler te maken.

Hedi Slimane verandert Celine Credits: Met dank aan Celine

Slimane bracht Celine ook succes. Onder Slimane groeide de omzet van het merk van een half miljard naar ongeveer 2,5 miljard euro, mede door uitbreiding naar mannenmode en schoonheidsproducten. Het persbericht dat zijn vertrek aankondigt onderstreept dat hij de codes van Celine herdefinieert en de vrouwelijke en Parijse identiteit bevestigt.

Hedi Slimane voor Celine Credits: Launchmetrics/spotlight