Mike Ashley zet poging om Boohoo over te nemen kracht bij

Nadat Boohoo het aanbod van Mike Ashley om de leiding van het bedrijf over te nemen afwees, heeft Ashley - de oprichter van Frasers Group - zijn missie om de fast fashion gigant te leiden kracht bij gezet.

In een brief aan The Sunday Times benadrukt de zakenman de urgentie waarmee iemand de momenteel vacante positie als Chief Executive Officer bij Boohoo moet invullen, nadat het bedrijf leed onder “ernstig wanbeheer”.

Ashley zei: “Ik doe mee. Ik ben bereid om mijn tijd en energie in te zetten - inclusief mezelf zoveel als ik nodig acht in Manchester te vestigen - om Boohoo te veranderen en waarde te creëren voor alle aandeelhouders.”

Hij voegde eraan toe dat hij geloofde dat het ontslag van Boohoo's CEO, John Lyttle, eerder in oktober, in combinatie met de onthulling van een “rampzalige” herfinanciering, zijn “laatste strohalm” was.

Zijn verklaring vervolgde: “De focus moet hier liggen op dringende en beslissende actie om de puinhoop op te lossen waar Boohoo zich in bevindt na het lijden onder ernstig wanbeheer.”

Ashley’s krachtige woorden komen nadat Boohoo het voorstel van Frasers om de groep over te nemen en Ashley aan het roer te zetten, afwees.

Naast het feit dat Boohoo Ashley had uitgesloten als potentiële kandidaat, merkte het op dat de ondernemer voor 73 procent aandeelhouder is van Frasers, dat op zijn beurt een belang van 23,6 procent heeft in Asos, een concurrent van Boohoo - “belangrijke feiten waarmee rekening moet worden gehouden”, aldus Boohoo.