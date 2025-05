Miled Boukrami benoemd tot CFO van Wehkamp Retail Group

Wehkamp Retail Group (WRG) heeft Miled Boukrami benoemd tot Chief Financial Officer (CFO). Dit blijkt uit een persbericht van de groep. Boukrami volgt Chris Rostron op, die eind maart met pensioen ging. Boukrami is een ervaren financieel expert. De afgelopen drie jaar was ze verantwoordelijk voor finance en operations van het in Zwolle gevestigde mode-retailer Loavies. Samen met CEO Martijn Hagman vormt Boukrami de Raad van Bestuur van WRG.

Boukrami heeft uitgebreide internationale ervaring. Voordat ze bij Loavies werkte, bekleedde ze diverse financiële leidinggevende posities bij MHS Fortna, Americold en RELX Group. Haar expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en financiële strategieën zal Wehkamp helpen om duurzame groei en stabiliteit te realiseren, zo onderstreept het persbericht van WRG. Boukrami is actief in de non-profitsector, waar ze zich inzet als boardmember van de Widows and Orphans Development Foundation (WODF). Hier helpt ze processen te structureren en fondsen te werven. Naast haar maatschappelijke betrokkenheid is de nieuwe CFO ook meertalig. Ze spreekt Nederlands, Frans, Engels en Arabisch. Haar academische achtergrond omvat een master en PhD in finance, behaald in Frankrijk.

Wehkamp Retail Group versterkt directie met Miled Boukrami als CFO

Boukrami zal samen met CEO Hagman de Management Board van Wehkamp Retail Group versterken. Hagman, die op 14 april begon als CEO, kijkt uit naar de gezamenlijke toekomst: “We zijn ontzettend blij met de komst van Miled als onze nieuwe CFO. Met haar financiële expertise en ruime ervaring in de retail- en e-commercewereld brengt ze de juiste kennis en visie. Ik kijk er naar uit om met haar samen te werken om Wehkamp Retail Group naar een volgende fase te brengen.”

Boukrami kijkt ernaar uit om haar expertise in te zetten bij Wehkamp Retail Group: “Ik ben enorm enthousiast om bij WRG aan de slag te gaan en iedereen te leren kennen. De passie die ik al heb gezien bij de mensen die ik ontmoet heb, is inspirerend. Mijn focus ligt op het realiseren van duurzame groei, het behouden van financiële stabiliteit en het verder versterken van onze marktpositie.”