Wehkamp benoemt Martijn Hagman tot interim-CEO

Martijn Hagman treedt in de schoenen van Graham Harris als interim-CEO van Wehkamp Retail Group. Hagman gaat per 14 april het bedrijf leiden, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Harris gaat eind maart met pensioen.

Hagman komt bij Wehkamp na een zestienjarig dienstverband bij PVH Corp. Daar vervulde hij diverse financiële, operationele en leidinggevende functies. Hij zat meest recentelijk op de stoel als CEO van Tommy Hilfiger Global en PVH Europe. Wehkamp Retail Group vond een match met Hagman door onder andere zijn ‘sterke achtergrond in e-commerce en zijn uitgebreide retailervaring’.

“Ik ben vereerd dat ik deze interim-positie mag bekleden en leiding kan geven aan dit iconische Nederlandse bedrijf”, aldus Hagman. “Wehkamp was in 1995 een van de eerste online retailers in Nederland en is vandaag de dag nog steeds even relevant voor Nederlandse consumenten als in de afgelopen 73 jaar. Ik ga me inzetten om de marktpropositie van het bedrijf te verstevigen en de groei verder voort te zetten.”

John Browett, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wehkamp Retail Group, voegt toe: “We zijn erg blij dat Martijn ervoor heeft gekozen om bij Wehkamp Retail Group aan de slag te gaan. Ik wens hem veel succes en ik ben enthousiast om samen aan deze reis te beginnen.”