Miu Miu gaat verder zonder ontwerpdirecteur Dario Vitale

Miu Miu zal het in de toekomst moeten stellen zonder ontwerpdirecteur Dario Vitale.

Vitale zal het Italiaanse modehuis eind januari verlaten, bevestigde moederbedrijf Prada woensdag. De vertrekkende ontwerpdirecteur heeft zijn team afgelopen vrijdag op de hoogte gesteld van zijn vertrek.

Francesca Nicoletti, die jarenlang nauw met Vitale bij Miu Miu heeft samengewerkt, zal in zijn voetsporen treden en de rol van ontwerpdirecteur voor de ready-to-wear-collecties op zich nemen.

Vitale zelf was eerder nauw verbonden met Fabio Zambernardi, die in oktober vorig jaar na meer dan vier decennia samenwerking met Miuccia Prada het bedrijf verliet. De vertrekken van Vitale en Zambernardi zijn niet de enige personeelswisselingen bij het succesvolle merk. Reeds in september stapte de voormalige Miu Miu-CEO Benedetta Petruzzo over naar Christian Dior Couture als Managing Director.