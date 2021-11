Mode marktplaats Depop krijgt nieuwe COO

Depop heeft Francois Callens aangesteld als de nieuwe Chief Operating Officer (COO), zo meldt het bedrijf in een persbericht. Voor Callens betekent het een verandering binnen het bedrijf, aangezien hij eerder de functie van CFO vervulde.

Callens is nog relatief nieuw bij mode marktplaats Depop. Hij sloot zich namelijk in 2020 aan bij het bedrijf en is sindsdien verantwoordelijk geweest voor de financiële, juridische en personeelsafdelingen van het bedrijf. Voorafgaand aan zijn functie bij Depop, vervulde Callens onder andere functies bij PwC, Deloitte, Anton en Voyage Prive.