Modeketen Norah haalt nieuwe algemeen directeur bij VanHaren

Nederlandse modeketen Norah heeft per 1 oktober dit jaar een nieuwe algemeen directeur. Han Sterk, voormalig algemeen directeur bij VanHaren, zal de taak op zich nemen, zo blijkt uit een persbericht.

Norah is uitgegroeid tot een modeketen met bijna honderd winkels verspreid over Nederland en België. Het persbericht meldt dat de keten de laatste jaren aanzienlijke groei heeft doorgemaakt en op het punt staat een nieuwe fase in te gaan. Er zal gefocust worden op een visie voor de komende jaren met een focus op de ontwikkeling van medewerkers en organische groei van het aantal filialen.

België blijft een groeimarkt voor Norah, zo blijkt uit het bericht. Sterk is van plan in het land de aanwezigheid van de keten verder uit te breiden.

Modemerk en retailer Norah brengt elke week een nieuwe collectie. De keten biedt deze aan in een maataanbod tussen de Europese maten 36 en 48. Norah omschrijft de collectie als een collectie voor elk budget. In een interview met FashionUnited uit 2019 omschreef de keten zichzelf nog als 'Zara voor de iets oudere vrouw’.