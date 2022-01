Modeontwerper Manfred Thierry Mugler (73) overleden

Iconische modeontwerper Manfred Thierry Mugler, in de modewereld beter bekend als Thierry Mugler, is op 73-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden is bekendgemaakt via zijn Instagram-pagina. Mugler overleed op zondag 23 januari.

Mugler staat bekend om zijn strakke en vrouwelijke vormen in zijn ontwerpen. Ook straalt zijn werk altijd een flinke dosis vrouwenpower uit, of dit nu in zijn futuristische silhouetten zijn of in zijn verwijzingen naar het dierenrijk.

Thierry Mugler op 73-jarige leeftijd overleden

Mugler begint zijn eigen modehuis in 1973. Daarvoor werkte hij bij het ballet van de Opéra National du Rhin waar hij zes jaar als danser werkt. “Door de dans heb ik veel geleerd over lichaamstaal, het belang van de schouder, hoe je je hoofd moet bewegen, moet lopen of je benen moet neerzetten; deze realisaties helpen me bij het creëren van een essentiële modestijl die zowel functioneel als verfijnd is,” aldus de ontwerper. Hij schrijft zich later in bij de École Supérieure des Arts Décoratifs in Strasbourg waar hij begint met ontwerpen. Na zijn opleiding werkt hij als freelance stylist voor diverse confectie modehuizen in Parijs, Londen, Milaan en Barcelona.

Mugler opent in 1978 zijn eerste winkel in Parijs aan de Place des Victoires 10. Van 1983 tot en met 1986 volgen nog vijftig andere winkels en shop-in-shops wereldwijd. In 1984 viert de ontwerper het tienjarig bestaan van zijn modehuis met een show die toegankelijk is voor het publiek. Het spektakel speelt zich af in de concertzaal Zénith in Parijs en biedt toegang tot 6.000 bezoekers, waarvan 4.000 een kaartje hebben gekocht ter waarde van bijna 200 franc. In totaal worden er 350 outfits geshowd. Voor dat hij zijn tienjarige jubileum aantikt heeft hij al diverse fans wereldwijd, waaronder zanger David Bowie die zijn hele carrière outfits van Mugler blijft dragen.

Bijna twintig jaar na de oprichting van zijn eigen modehuis maakt Thierry Mugler de stap naar haute couture. In 1992 toont hij zijn eerste couture-collectie in het hotel Ritz in Parijs. In 1997 wordt hij uitgenodigd als erelid bij de Chambre Syndicale de la Haute Couture. Zijn show voor de collectie Les Insectes wordt gelivestreamd voor klanten in Amerika.

Thierry Mugler (73) overleden

Thierry Mugler verlaat in 2002 de modewereld en zijn modehuis om zich te wijden aan het regisseren en produceren van projecten. Zo ontwikkelt hij de theatershows Arias with a Twist, The Wyld en Mugler Follies. Vanaf dat moment gaat hij weer verder onder de naam waarmee hij geboren is Manfred Thierry Mugler. Ook ontwerpt hij de kostuums voor Beyoncé’s ‘I Am’-tour.

De naam Thierry Mugler zal bij het grote publiek wellicht een belletje rinkelen door de parfums die het modehuis heeft uitgebracht. In 1992 wordt de eerste geur, Angel, uitgebracht. De lijn van parfums wordt later aangevuld door Alien, Aura en A*men.