Modepsycholoog Anke Vermeer versterkt onderzoeksteam HvA op gebied van duurzame marketing

Modepsycholoog Anke Vermeer is sinds kort actief als onderzoeker duurzame marketing bij het Centre for Market Insights, het onderzoekscentrum van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In een bericht op LinkedIn laat ze weten: “In deze rol duik ik dieper in duurzaam consumentengedrag, met actuele thema’s als true pricing en circulaire e-commerce. Deze stap voelt als een waardevolle verdieping en biedt mij de kans om mijn psychologische expertise breder toe te passen.”

Vermeer studeerde in 2021 af met een master Consumer Psychology aan de Universiteit Leiden. Vanaf april 2022 werkt ze als zelfstandig modepsycholoog. In februari 2024 leverde ze een bijdrage aan een achtergrondartikel van FashionUnited over de plus size mannenmode markt.

Naast haar nieuwe functie als onderzoeker blijft Vermeer actief als modepsycholoog. Over de modewereld zegt ze: “Ik blijf deze sector onderzoeken, met als doel meer bewustzijn te creëren over de psychologische impact van kleding en de mode-industrie.”