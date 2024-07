Mulberry Groep plc benoemt oud-Ganni topman als CEO

Mulberry Group plc benoemt Andrea Baldo, voormalig CEO van Ganni, als nieuwe Chief Executive Officer, aldus een persbericht. Zijn rol gaat op 1 september in. Baldo zal het stokje overnemen van Thierry Andretta, die sinds 2015 werkzaam was bij het bedrijf.

Baldo heeft meer dan 20 jaar ervaring in de mode-industrie. Voordat hij naar Mulberry verhuisde, werkte hij als CEO en uitvoerend directeur bij Ganni. Hij heeft ook gewerkt bij modemerken Coccinelle Spa, Marni Group en Diesel.

Chris Roberts, voorzitter van Mulberry Groep plc deelt: "Ik ben blij dat ik de benoeming van Andrea Baldo kan aankondigen. Na ons zoekproces was het duidelijk dat Andrea's internationale modemerkexpertise, creativiteit en strategisch denken ervoor zorgden dat hij absoluut de juiste persoon was voor deze rol. Ik wil Thierry ook bedanken voor zijn bijdrage aan het bedrijf."

Baldo, de nieuwe CEO, vult het bericht aan: "Ik ben verheugd om op zo'n cruciaal moment bij Mulberry te komen werken en voort te bouwen op de sterke duurzaamheidsreferenties van dit iconische luxemerk. Ik kijk ernaar uit om het bedrijf en het getalenteerde team naar het volgende hoofdstuk te leiden."

CEO-wissel Mulberry in een uitdagende tijd

De CEO-wissel komt in een uitdagende tijd voor Mulberry Group plc. Het bedrijf liet in een financiële update in mei weten zijn omzet en bedrijfswinst te zien dalen. Dit is een gevolg van de uitdagende macro-economische omstandigheden en de daling van de luxe consumentenbestedingen, aldus oud-CEO Andretta destijds.

Mulberry werd in 1971 opgericht in Somerset, Engeland. Het merk staat vooral bekend om de tassen.