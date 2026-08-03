My Jewellery stelt nieuwe CFO aan

Koen Derks maakt de overstap van Jumbo Supermarkten naar modebedrijf My Jewellery. Hij meldt in een bericht op LinkedIn dat hij na elf jaar afscheid neemt van de supermarktketen en start als CFO van het Nederlandse sieraden- en modemerk.

Maandag begint hij als CFO van My Jewellery. Hij noemt het bedrijf "een prachtig merk met veel ambitie" en bedankt de directie, onder wie oprichter Sharon Hilgers, voor het vertrouwen. "Ik heb er veel zin in om er samen een (nog groter) succes van te maken", schrijft hij.

Reeks benoemingen bij My Jewellery

De benoeming past in een reeks versterkingen van het managementteam van My Jewellery. Eerder dit jaar trad Inge van Heumen aan als Head of Marketing, terwijl eind vorig jaar Brendon Lynch werd benoemd tot Head of Retail. Het Nederlandse sieraden- en modemerk, dat in 2011 werd opgericht door Sharon Hilgers, zet daarmee verdere stappen om de internationale groeiambities te ondersteunen.