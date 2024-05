Na de sluiting van H&M Beyond: Oliver Lange wordt co-CEO van Vorn - The Berlin Fashion Hub

Als er een deur dichtgaat, gaat er een andere open - althans voor Oliver Lange, de voormalige manager van H&M’s Beyond innovatielab, klopt dit gezegde.

Lange is namelijk benoemd tot co-CEO van Vorn - The Berlin Fashion Hub, het virtuele platform voor duurzame ontwikkelingen in de mode-industrie dat vorige week werd aangekondigd op het carrièrenetwerk LinkedIn.

Dankzij Langes jarenlange ervaring in de branche zal hij samen met Marte Hentschel, co-CEO van Vorn, een belangrijke rol spelen op de weg naar de volgende fase van het opschalen van het platform, zo staat in het bericht.

In zijn nieuwe rol treedt hij in de voetsporen van Magdalena Schaffrin, die het project samen met Hentschel heeft opgezet. De voormalige co-CEO trekt zich nu terug uit de operationele activiteiten, maar blijft aan boord als lid van de raad van bestuur. Volgens het persbericht zal ze zich in de toekomst richten op haar andere bedrijf Studio MM04, dat zich ook bezighoudt met duurzaamheid, en het project 202030 - The Berlin Fashion Summit.

De nieuwe functie van Lange komt slechts een paar dagen nadat H&M aankondigde de activiteiten van H&M Beyond in Berlijn te beëindigen. Hij verliet de Zweedse modeketen op 1 mei. De reden voor de beslissing om te stoppen met het innovatieproject gaat hand-in-hand met een organisatorische verandering waarmee H&M probeert de bedrijfsresultaten te verbeteren met kostenbesparende maatregelen. Het einde van het innovatielab betekent echter niet het einde van innovatie bij H&M, aldus een woordvoerder van het Zweedse bedrijf.