Net-a-Porter vernieuwt topstructuur, Heather Kaminetsky wordt algemeen directeur

Heather Kaminetsky wordt algemeen directeur van de online modewinkel Net-a-Porter. Ze bevestigde haar benoeming in een bericht op LinkedIn. Eerder werkte ze bij Net-a-Porter als vicevoorzitter wereldwijde marketing en recent was ze voorzitter Noord-Amerika bij MyTheresa.

Naast Kaminetsky zijn er meerdere ervaren medewerkers nieuw benoemd. Brigitte Chartrand wordt Chief Buying and Merchandising Officer; zij was eerder verantwoordelijk voor damesmode bij Ssense. Claudia Plant, medeoprichter van Net-a-Porter, keert terug als Chief Brand and Customer Officer. Plant heeft ook gewerkt bij merken als Stella McCartney en Burberry. Jeffrey Trosch wordt voorzitter Noord-Amerika en Chris Chan krijgt diezelfde functie voor de regio Azië-Pacific.

Deze veranderingen vinden plaats nu Net-a-Porter onderdeel is van LuxExperience, een nieuwe groep die is ontstaan na de overname van YNAP (Yoox Net-a-Porter) door MyTheresa. Met deze overname wil de groep een wereldwijd, multibrand digitaal luxeplatform creëren, met merken zoals Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox en The Outnet. Volgens het Amerikaanse modevakblad BoF kan deze stap MyTheresa tot de grootste online verkoper van luxeproducten maken.

Met deze aanpassingen wil de groep zich sterker positioneren in belangrijke luxemarkten. Kaminetsky krijgt de taak om de organisatiestructuur eenvoudiger te maken en het merk Net-a-Porter verder te ontwikkelen als toonaangevend platform voor luxe e-commerce. Bestaande managers zoals Anna Milne (merchandising), Ankita Bhargava (digitale marketing) en Victoria Knight (site trading) blijven aan om stabiliteit te behouden.